Oyak Çimento'dan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 56,5 milyar lira net satış elde eden OYAK Çimento, aynı dönem 8,8 milyar lira net kar elde etti.

Şirketin, yıl boyunca devam eden hacimsel büyüme ve etkin maliyet yönetimi sayesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 14,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 26,3 seviyesinde kaydedildi. OYAK Çimento finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyarak 2025'te de çimento sektöründe olumlu olarak ayrıştı.

Geçen yıl şirketin satış gelirleri, sınırlı fiyat artışlarının etkisine rağmen hacimlerdeki büyümenin etkisiyle 56,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, çimento ve hazır beton hacmi de bir önceki yıla göre (yıllık bazda yüzde 3 ve yüzde 25) artış gösterdi.

Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet gösteren OYAK Çimento'nun toplam beton hacmi, 60 adet beton tesisinin sektördeki güçlü konumuna paralel olarak ikinci ve üçüncü çeyrekteki çift haneli büyümesi sonrasında, yılın son çeyreğinde de yüzde 4 arttı.

İhracat hacmi ise yılın son çeyreğinde yüzde 30 artış gösterdi. Geçen yılda Türkiye'nin yedi bölgesindeki yaygın tesis ağı ve lojistik gücüyle fark yaratan OYAK Çimento, özellikle beton ve agrega operasyonlarında yakaladığı çift haneli büyüme ivmesini yıl geneline yaydı.

- "Stratejik yatırımlarla büyüme hamlemizi bir üst seviyeye taşıyacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global CFO'su Eralp Tunçsoy, sağlam bilanço yapıları ve güçlü likidite pozisyonuyla desteklenen, TCC ve OYAK'ın bütünleşik sinerjisi ve CIMPOR'un global çimento pazarındaki gücü, OYAK Çimento'nun sınır ötesi büyüme yolculuğunda yatırım stratejisini hızlandıran ve ölçeklendiren belirleyici bir kaldıraç görevi gördüğünü belirtti.

Tunçsoy, 2025 yılı, küresel ve yerel piyasalardaki tüm zorlu koşullara rağmen operasyonel güçlerinin kanıtladıkları bir yıl olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Etkin maliyet yönetimimiz ve verimlilik odaklı stratejimiz sayesinde sektörde yine en yüksek kar marjını yakalayarak liderliğimizi perçinledik. Enerji verimliliği yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, asıl heyecan verici olan nokta ulaştığımız finansal olgunluktur. Sahip olduğumuz güçlü bilanço ve yüksek likit pozisyonumuz, bize ilerleyen dönemlerde büyüme yatırımlarına hız verme noktasında güçlü bir hareket alanı sağlıyor. Yeni döneme hazırız, sadece mevcut konumumuzu korumakla kalmayacak, stratejik yatırımlarla büyüme hamlemizi bir üst seviyeye taşıyacağız."

Geçen yıl genelinde, enflasyonun altında kalan fiyat hareketlerine karşın etkin maliyet yönetimi ve operasyonel çeviklik sayesinde OYAK Çimento'nun performansını en üst seviyede tuttuğunu belirten Tunçsoy, çevre coğrafyalardaki potansiyel büyüme alanlarına odaklanarak bölgesel güç olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Tunçsoy, yıl genelinde karbon nötr yolculuğunun en kritik halkası olan sürdürülebilir enerji projelerine odaklandıklarını kaydederek, "Alternatif yakıt kullanım oranımızı yüzde 30 seviyelerine taşırken, 115 MW kapasiteli güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım sistemlerine yönelik yatırımlarımızla yüzde 70 sürdürülebilir enerji hedefimize bir adım daha yaklaştık." ifadesini kullandı.

Finansal şeffaflık ve kurumsal disiplinin altını çizen Tunçsoy, WisdomTree'nin yedi küresel endeksine dahil edilmelerini, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) onaylı ilk entegre raporun yayımlanmasını ve ekim ayında gerçekleştirilen 4,9 milyar liralık temettü ödemesini anımsatarak, "2025 yılını, finansal dayanıklılığımızı ve operasyonel gücümüzü bir kez daha kanıtlayarak geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü bilanço yapımızla sektördeki öncü konumumuzu daha da sağlamlaştırmaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

- "Başarımızın odağında, verimlilik temelli büyüme stratejimiz yer alıyor"





OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela da CIMPOR-OYAK Çimento'nun, 2024'te küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi bir adım atması ile başlayan sürecin devamında, dayanıklı finansal performanslarını 2025'te de devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını anlattı.

Sela, Türkiye'nin yedi bölgesindeki entegre tesis ağı ve küresel bilgi birikimiyle sadece finansal değil, toplumsal ve çevresel sorumluluk alanlarında da sektöre yön verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"OYAK Çimento'nun sergilediği sağlam finansal tablo ve sürdürülebilir nakit üretme gücü, uluslararası sermaye piyasalarında gördüğümüz güvenle 2025 yılında da teyit edilmeye devam etti. Küresel arenada karşılık bulan bu başarımızın odağında, verimlilik temelli büyüme stratejimiz yer alıyor. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisine olan sarsılmaz inancımızla hem yerel hem de küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi 2025 yılında da sürdürdük. Tavizsiz mali disiplinimiz, küreselleşme ve yatırımlarımız konusundaki kararlılığımız, sürdürülebilirlik taahhütlerimizle tüm paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu istikrarlı yolculuğumuza emekleri ve güvenleriyle katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."