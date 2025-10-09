Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

9.10.2025 16:01:030
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde olumlu eğilimin sürdüğüne işaret eden Şimşek, "Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, sanayinin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretimin 2025'te güçlü performans sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

