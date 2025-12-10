Bakan Şimşek sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimindeki öncü göstergelerin kasımda ılımlı artışa işaret ettiğini belirterek, "Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek sosyal medya hesabından, ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Ekimde sanayi üretiminin, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."





