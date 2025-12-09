Bor Şeker bedelsiz tarihini duyurdu

Şirket, mevcut 240 milyon TL sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 300 oranında artırarak 960 milyon TL’ye çıkaran bedelsiz sermaye artırımına ilişkin sürecin resmen netleştiğini açıkladı.

Sermaye artışında kullanılacak 720 milyon TL’lik iç kaynak emisyon primi üzerine inşa edilen süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Aralık 2025 tarihli onayı ile kesinleşti. Bor Şeker Yönetim Kurulu, bedelsiz pay kullanım başlangıç tarihinin 10 Aralık 2025, kayıt tarihinin 11 Aralık 2025, hesaplara geçiş tarihinin ise 12 Aralık 2025 olduğunu duyurdu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 720.000.000 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle %300 oranında artırılarak 240.000.000 TL’den 960.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04/12/2025 tarihinde onaylanmış olup 2025/61 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 09/12/2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 10/12/2025 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.