Sabancı'da hedef: 20 milyar dolar

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, görevdeki ilk altı ayının sonunda topluluğun orta vadeli yol haritasını açıkladı.

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Zaimler’e göre Sabancı’nın 2029’da 20 milyar dolarlık net aktif değere ulaşmaması için hiçbir neden yok. “Bugün 9,5 milyar dolar seviyesinde olan net aktif değerimizi, 2029 itibarıyla 20 milyar dolara taşımayı öngörüyoruz” diyen Zaimler, bu büyümenin arkasında güçlü nakit yaratımı ve çarpanı yüksek alanlara yönelen yatırım stratejisi olacağını belirtti. Büyümenin matematiğine dair ise net verilerle konuştu.

BÜYÜME NASIL SAĞLANACAK?

Zaimler, 2029 hedefinin yalnızca yatırım hacmiyle değil, portföyün yarattığı değerle ölçüldüğünü vurguladı. Sabancı’nın mevcut yapısıyla yıllık 1,5-2 milyar dolarlık fonu kendi özkaynağıyla yaratabildiğini belirten Zaimler, bu nakit üretim kapasitesinin büyümenin temel dayanaklarından biri olduğuna işaret etti ve holding bilançosunun borçsuz olduğunun altını çizdi. Bu yapının Sabancı’ya önemli bir stratejik esneklik sağladığına da dikkat çekti. Uygun görülen alanlarda borçlanmanın da bir seçenek olduğunu belirten Zaimler, “Doğru işte, doğru çarpanla ilerliyorsak sermaye yapısını esnek kullanabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

“HER İŞE FARKLI YAKLAŞIM”

Zaimler’in CEO’luğunda öne çıkan en net değişimlerden biri, portföy yönetiminde kullanılan dil ve yaklaşım. Sabancı’nın tüm işlerini tek tip büyüme hedefiyle ele almadığını vurgulayan Zaimler, her iş kolunun farklı bir stratejik çerçeveyle değerlendirildiğini söyledi. Sigorta ve enerji gibi alanlar “koru ve büyüt” kategorisinde konumlanırken, perakende tarafında öncelik değeri yönetmek ve açığa çıkarmak gibi duruyor.

Bu yaklaşımın portföyden çıkıştan çok doğru dönüşüme odaklandığını belirten Zaimler, “Bazı işlerde büyürsünüz, bazılarında modeli dönüştürürsünüz, bazılarında ise farklı stratejik opsiyonlara bakarsınız” şeklinde konuştu.

CARREFOURSA İÇİN MESAJ NET

Perakende tarafında en çok merak edilen başlıklardan biri olan CarrefourSA konusunda da Zaimler net mesajlar verdi. Kısa vadeli bir satış planı olmadığının sinyallerini veren Zaimler, bu alanı “Değeri açığa çıkarılacak” işler arasında konumlandırıyor. Zaimler bu konuda, “Perakendede öncelikle odaklandığımız konu, işin potansiyelini daha doğru bir modele taşıyarak değeri artırmak” değerlendirmesi yaptı.

Bu yaklaşım, Sabancı’nın bazı varlıklarda hızlı çıkıştan ziyade uzun vadeli değer yaratma potansiyeline baktığını gösteriyor.

ANA BÜYÜME EKSENİ

Zaimler’e göre Sabancı’nın 2029 hedefinin en güçlü dayanaklarına gelirsek... Zaimler önümüzdeki dönemde odaklanmayı planladıkları bazı alanların çarpan potansiyeline güveniyor. Enerji ve iklim, ileri malzeme teknolojileri ve yeni nesil dijital işler, büyümenin ana taşıyıcıları olarak konumlanmış durumda. Zaimler, özellikle enerji depolama, düşük karbonlu malzeme üretimi ve yapı malzemelerinde yatırımların artacağının sinyallerini verdi. Yeni büyüme alanlarına ilişkin farklı stratejilere de dikkat çekerek “Yeni faaliyet alanlarında büyük satın almalara bakıyoruz” dedi. Zaimler ayrıca büyük ölçekli şirketlerde azınlık hisse alımları da yapabileceklerini ve hedeflerinin bu şirketlerin teknolojilerinden faydalanmak olduğunu söyledi.

RAKAMLAR ÇARPICI

Sabancı’nın rakamlara dökerek oluşturduğu iç analizler, geleneksel işlerle yeni nesil teknolojiler arasındaki çarpan farkını da net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre enerji tarafında geleneksel kaynakların ileriye dönük EV/EBITDA çarpanı yüzde 3,7 seviyesinde kalırken yenilenebilir enerji yatırımlarında bu oran yüzde 9’a çıkıyor. Malzeme teknolojilerinde geleneksel alanlar yüzde 5,2 çarpanla fiyatlanıyor, ileri malzeme teknolojilerinde bu oran yüzde 10,6’ya yükseliyor. Dijital tarafta ise fark daha da açılıyor; geleneksel dijital işlerde yüzde 4 seviyesindeki çarpan, yeni nesil dijital teknolojilerde yüzde 18,8’e kadar ulaşıyor. Finansal hizmetlerde de benzer bir tablo mevcut: Geleneksel yapıların yüzde 2,5 olan çarpanı, dijitalleşmiş finansal hizmetlerde yüzde 9,8’e çıkıyor. Bu tablo, Sabancı’nın portföyünü neden uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek alanlara doğru yeniden konumlandırdığını somut biçimde ortaya koyuyor.

RADARDA OLAN ALANLAR

Yeni dönemde Sabancı’nın ilgilendiği alanlardan biri de veri merkezleri. Zaimler, bu iş kolunu yalnızca dijital bir yatırım olarak görmediklerini özellikle vurguluyor. Dünyada veri merkezlerini enerji altyapısıyla birlikte konumlandıran modeller olduğunu hatırlatan Zaimler, Sabancı’nın ABD’deki enerji yatırımları ve arazi portföyünün bu tür projeler için doğal bir zemin oluşturduğunu ifade ediyor.

Bu kapsamda Meta ile enerji tedariki üzerine yürütülen görüşmelere de değinen Zaimler, Sabancı’nın küresel ölçekte daha entegre projelere açık olduğunun sinyalini veriyor.

TÜRKİYE VURGUSU

Küresel ekonomide artan bölünmüşlüğe rağmen Türkiye’nin üretim kapasitesi ve coğrafi konumuyla güçlü bir yerde durduğunu söyleyen Zaimler, Sabancı’nın bu avantajı stratejisinin merkezinde tuttuğunu ifade ediyor. ABD’de enerjide en büyük Türk yatırımcı olduklarını hatırlatan Zaimler’e göre küresel büyümenin Türkiye ekonomisinden kopuk olması mümkün değil, tam tersine Türkiye her zaman masada olacak bir oyuncu.

Kıvanç Zaimler’in CEO’luğundaki ilk altı ay, Sabancı için daha net hedeflerin, daha seçici yatırımların ve daha finansal bir portföy dilinin öne çıktığı bir dönem olarak şekillenmiş gibi. 2029 için ortaya konan 20 milyar dolarlık net aktif değer hedefi, bu yaklaşımın en somut göstergesi. “Çarpanı yüksek, uzun vadeli büyüme potansiyeli olan işlerle ilgiliyiz” cümlesi ise Zaimler’in sahada bir CEO olacağının en büyük işareti.

YÖNETİMDE DEĞİŞİM

Zaimler Sabancı Topluluğu’nda uzun yıllardır üst düzey görevlerde yer alıyor. Bu nedenle yapıya hiç de yabancı değil. Göreve geldiğinde de bu nedenle hızlı hareket etmiş görünüyor. Yönetim yapısında da ufak değişikliklere gitmiş durumda. Bu kapsamda Zaimler, Sabancı’nın sadece işleriyle değil organizasyon yapısıyla da ikinci yüzyılına hazır olduğunu söyledi. 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçirdikleri değişikliklerle sektör bazlı yönetim yapısını portföy yaklaşımına dönüştürdüklerini hatırlatırken, “Bu değişikliklerle çevik icra ve ortak sorumluluk anlayışını hem holding hem de topluluk şirketlerinin yönetiminde güçlendirdik. Bu yapılanmayla birlikte temel amacımız, Türkiye’den yükselen fikir ve yetenekleri daha ölçeklenebilir bir yapıda konumlayarak uluslararası rekabet gücünü artırmak ve Sabancı’nın sürdürülebilir büyümesini hızlandırmak” dedi.