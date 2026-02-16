Beyaz yakalı çalışanlar yapay zekayı "Süper Güç" ilan etti

AGS Global tarafından 129 profesyonel yönetici ile gerçekleştirilen kapsamlı ve çarpıcı gündem araştırması, iş dünyasındaki "yapay zeka korkusu" mitini yerle bir etti.

Sonuçlara göre; beyaz yakalı çalışanlar Yapay Zekayı bir tehdit olarak değil, kariyerlerinin yönünü değiştirecek bir "Süper Güç" olarak görüyor. İşte iş dünyasının röntgenini çeken o çarpıcı veriler ve analizler:

VAZGEÇİLMEZ BAĞIMLILIK: "ONSUZ ÇALIŞAMAYANLARIN" ÇAĞI

Yapay zeka artık bir seçenek değil, bir organ gibi işliyor. Araştırma, profesyonellerin %46,9'unun ChatGPT, Gemini gibi araçları "her gün" kullanarak işlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini kanıtlıyor. Haftada birkaç kez kullananların oranı %37,5 iken, bu teknolojiye direnenlerin oranı sadece %3,1 gibi düşük bir seviyede kalmış durumda. Özetle; beyaz yakalılar, yapay zekasız nefes alamıyor.

STRATEJİ MASASINDA YENİ BİR SANDALYE VAR

Yapay zeka sadece "angarya" işleri yapmıyor, artık yönetim kuruluna göz kırpıyor. Kullanım alanlarındaki dağılım, zekanın stratejik boyutunu gözler önüne seriyor:

Katılımcıların %25,3'ü yapay zekayı doğrudan beyin fırtınası ve strateji geliştirmede kullanıyor. Veri analizi ve özetleme %24,1 ile ikinci sırada. İçerik üretimi ve metin düzenleme %20,3 ile bu üçlü sacayağını tamamlıyor.

ZAMANI BÜKMEK MÜMKÜN: HAFTADA 10 SAATİ AŞAN KAZANÇ!

Yapay zekanın sağladığı verimlilikte "devrim" kelimesi ise adeta yetersiz kalıyor. Araştırmaya göre profesyonellerin %15,6'sı gibi ciddi bir kesimi, yapay zeka sayesinde haftada 10 saatten fazla zaman kazandığını belirtiyor. Bu, neredeyse bir buçuk iş günü demek! Diğer cevaplar ise şöyle; standart kazanç: %46,9 (Haftada 1-2 Saat), orta ölçekli kazanç; %25 (Haftada 3-5 Saat).

ŞİRKETLERİN YENİ SİLAHLANMA YARIŞI: KENDİ MODELİNİ YARATANLAR

Diğer yandan, şirketler yapay zeka dalgasını sadece izlemiyor, bizzat sörf yapıyor. Şirketlerin %43,8'i kurumsal lisanslarla çalışanlarını donatırken, %9,4'lük vizyoner bir kesim "kendi iç AI modellerini" geliştirerek rekabette avantaj elde etme peşinde.

2026 yılında ise şirketlerin frene basması beklenmiyor. Katılımcıların %37,5'i yatırımların ciddi oranda artacağını öngörürken, %46,9'u mevcut agresif seviyeyi koruyacaklarını belirtiyor.

DİJİTAL KABUSLAR: HALÜSİNASYON VE "KÖRELEN İNSAN" ENDİŞESİ

Elbette, her süper gücün bir bedeli var. Söz konusu yapay zeka olduğunda profesyonellerin rüyalarını kaçıran en büyük engel ise%40,6 ile "Veri Güvenliği ve Regülasyon Korkusu". Ancak asıl sancı, yapay zekanın yalan söyleme riski olan "Halüsinasyon" (%40,6) sorunu.

Daha derin ve felsefi bir kriz ise kapıda; etik kaygıların zirvesinde %31,3 ile "İnsani karar alma mekanizmasının körelmesi" yer alıyor. Diğer endişe başlıkları ise; Deepfake ve Dezenformasyon: %28,1, Veri Mahremiyeti: %21,9 ve Nitelikli İnsan Kaynağı Açığı: %25 olarak açıklanıyor.

TEHDİT DEĞİL, MUTLAK BİR GÜÇ

Korku yerini heyecana bıraktı. Çalışanların yapay zekanın işleriyle ilgili üreteceği sonuçlara yönelik baskın duygusu %40,6 ile "Heyecan". Süper Güç Diyenler %53,1 oranındayken, Kesinlikle Süper Güç Diyenler: %9,4. Diğer yandan, Tehdit Görenler ise sadece %18,8 seviyesinde.

Ancak kritik bir açık var: Prompt Engineering (İstem Mühendisliği) becerisi 5 üzerinden sadece 3.3 (Orta-İyi) seviyesinde. Profesyonellerin %45,2'si bu okyanusu "deneme-yanılma" yoluyla, yani pusulasız geçmeye çalışıyor.

AGS Global Araştırma Kurucusu Ahmet Güler, araştırmanın sonuçlarını kamuoyu için şöyle yorumladı:

"YZ’ye karşı beyaz yakalılardan beklediğimiz endişe seviyesinin sandığımızın çok altında. Ancak araştırmanın satır aralarında yatan en büyük tehlike ve fırsat; çalışanların %45,2'sinin yapay zeka yetkinliklerini 'deneme-yanılma' yoluyla kendi başlarına öğrenmeye çalışması. Bu, şirketlerin kurumsal hafızası için sessiz bir alarm. Şirketler lisans satın alıyor ancak 'pilot eğitimi' vermiyor. Bu durum, Gölge Yapay Zeka kullanımını artırırken, kurumları standart dışı çıktılara ve güvenlik açıklarına mahkum ediyor.”

Ahmet Güler; “ 2026'ya giderken kazananlar sadece lisans alanlar değil; çalışanlarının 3.3 seviyesindeki 'prompt' becerisini 5'e taşıyarak, 'insani karar mekanizmasının körelmesi' riskini, 'insan ve yapay zeka iş birliği' kültürüne dönüştürenler olacaktır. Özetle; süper güç, onu kontrol edebilenin olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.