Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (16 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

16.02.2026 10:17:150
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (16 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,0214723 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,0214723 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,879 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz