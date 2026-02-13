Teknosa, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA), 31 Aralık 2025’te sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarını 24 Şubat 2026’da seans sonrası KAP’ta ilan etmeyi planladığını bildirdi.

13.02.2026 16:34:440
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA), 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının 24 Şubat 2026 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesinin planlandığını açıkladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının 24 Şubat 2026 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.

