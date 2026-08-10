Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı

Her yıl bilişim sektörünün büyük heyecanla beklediği “Bilişim 500 - İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçları, bu yıl “Teknolojinin İpek Yolu Anadolu’dan Geçmeli!” mottosu ile 5 Ağustos’ta Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Ülkemiz ve global pazar için yol gösterici olarak kabul edilen Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin verilerin de paylaşıldığı törende, 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri takdim edildi.

“Kategorilere göre sektörün liderleri açıklandı”

Bilişim 500 Araştırması’nın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi ödülünü Logo Yazılım, Yılın Yapay Zekâ Kategori Birincisi ödülünü KoçSistem, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategori Birincisi ödülünü Türk Telekom, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori Birincisi ödülünü Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi ödülünü Arkel, Yılın Hizmet İhracatı Kategori Birincisi ödülünü TP Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi ödülünü ise HAVELSAN kazandı.

Şirketlerin ciro bilgilerine göre hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerde değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer alarak sektörün lider şirketleri arasında konumlandı.

Tören sponsorluğunu KoçSistem, araştırma sponsorluğunu Link, yayın sponsorluğunu Odine’nin üstlendiği, MobileITM’in misafir ağırlama sponsoru, Aselsannet’in exclusive sponsoru, Tein, Tribuntek, Türksat ve U2 AI Studio’nun sunum sponsorları, CRM Akademi’nin tanıtım sponsoru, BlackLion ve Sirius’un dijital iş ortakları olarak yer aldığı Bilişim 500 Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını BThaber Başkanı Murat Göçe yaptı.

Açılış programında; BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Link Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, Odine Solutions Teknoloji COO’su Bora Yücel, Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, Tein Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Tribuntek Kurucu Ortağı Serhat Güzel ve U2 AI Studio CEO’su Uygar B. Özkanca, törende yaptıkları konuşmalar ile sektörün bugünü ve yarınına ayna tuttular.

Bilişim 500 Araştırması ve ödül törenini 27 yıldır sürdürüyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirten BThaber Başkanı Murat Göçe konuşmasında; “Türkiye’de alanında tek olan bu değerli çalışmamızı 27 yıldır sponsorlarımızın gücü ve ekibimizin yoğun emeğiyle gururla sürdürüyoruz. Sektörümüzün verisini daha geniş kitlelere ulaştırmak için devlet kurumlarımızla ve derneklerimizle el ele vermeye, bu başarıyı ortak bir güç birliğiyle büyütmeye her zaman hazırız” dedi.

“Yönetilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak”

Araştırma sürecine liderlik eden BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan konuşmasında sektörün genel eğilimlerini, şirketlerin sektördeki konumlarını ve rekabet dinamiklerini analiz eden Bilişim 500 Araştırması verilerini ve değerlendirmelerini paylaştı: “2025 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre %40 oranında artarak 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Bu rakam yaklaşık 39 milyar dolara denk geliyor. 2023 yılında TL bazında %88, 2024 yılında ise %56 olarak gerçekleşen büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında; Türkiye bilişim sektörü büyümeye devam ediyor. Ancak ekonomik belirsizlikler ve yatırım kararlarının ertelenmesi sektörün gerçek büyüme potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor. 2025 yılında Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin %8’i gelirlerini %100’ün üzerinde artırabilirken, yılın en yüksek büyüme oranı %323 oldu.

Sektör dinamikleri incelendiğinde yapay zeka, bulut ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacının ön planda olduğunu belirten Özlem Unan, “Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %58 artış kaydedildi. Bulut hizmetleri %60 oranında büyürken, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri %101 arttı. Uzman insan kaynağına erişim zorlaşırken kurumlar dış kaynaklı BT hizmetlerine ve yönetilen hizmetlere yöneliyor. Bu yıl araştırmaya ilk kez eklediğimiz yönetilen hizmetler kategorisinde gelirlerin yaklaşık 3 milyar TL seviyesine ulaşması bu dönüşümün en somut göstergesi. Yapay zeka alanında önümüzdeki dönemde başarının belirleyicisi, veri kalitesi, veri güvenliği, regülasyonlara uyum ve mevcut sistemlerle entegrasyon olacak. Yapay zeka alanında, rekabeti yalnızca en iyi modeli geliştirenler değil, bu modelleri verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilecek GPU altyapısını sunabilen şirketler belirleyecek. Bu durum veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için yeni bir büyüme alanı oluşturacak. Özetle önümüzdeki yıllarda yönetilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak” dedi.

“Finans sektörü lokomotif olmayı sürdürüyor”

Türkiye bilişim sektörünün itici gücünün hâlâ finans sektörü olduğunu vurgulayan Unan, “Araştırma verilerine göre, Türkiye’de üretilen sektörel yazılım gelirlerinin %45’i bankaların teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kurumların sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımları ile verinin artan önemi, yazılım gelirlerinin büyümesini olumlu yönde destekliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye sadece teknoloji kullanıcısı değil uygulayıcısı durumda”

Açılış konuşmasında KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Sektörümüzde maalesef çok fazla bilgi yok. Bu nedenle Bilişim 500’ü; yurt dışında şirketimizi, sektörümüzü ve yatırımlarımızın çıktılarını anlatırken temel bir referans olarak kullanıyoruz. Bu yıl belirlenen ‘Teknolojinin İpek Yolu Anadolu’dan Geçmeli’ teması da son derece anlamlı. Türkiye; sadece teknolojinin kullanıcısı veya uygulayıcısı değil, aynı zamanda teknoloji üreten, bu üretimi gerçekleştirecek kabiliyete, gençliğe ve birikime sahip bir ülke. Geliştirdiğimiz çözümleri ve uygulamaları bu İpek Yolu vizyonuyla Anadolu’dan önce bölgemize, ardından tüm dünyaya yaymalıyız”dedi.

“Ülkemiz geleceğin standartlarını belirleyen ülkelerden biri olacak”

Link Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik konuşmasında; “Bugün önümüzde duran gerçek görev; bilimi teknolojiye, teknolojiyi katma değere, katma değeri ise milletimizin refahına dönüştürmektir. Bu yolda ülkemize, Türk mühendisleri ile girişimcilerimize ve gençlerimize inanıyorum. Yakın gelecekte dünya Türkiye'yi yalnızca büyük bir pazar olarak değil, teknoloji geliştiren, yapay zeka üreten, kritik sistemler tasarlayan ve geleceğin standartlarını belirleyen ülkelerden biri olarak konuşacak. İşte o gün geldiğinde Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan geçmeyecek, Anadolu'dan dünyaya yön verilecek” dedi.

“Ülkemizin verisi ülkemizde kalmalı”

Açılış programında konuşması ile yer alan Odine Solutions Teknoloji COO’su Bora Yücel, “Yapay zekâ artık ülkelerin güvenlik sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır.

Etkinliğin ana mesajı olduğu gibi; evet, Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan geçmeli. Özellikle Avrupa'da ve Orta Doğu'da yapay zekâ egemenliği ve buna hizmet etmek için egemen yapay zekâ fabrikaları çok ön plana çıkmış durumda. Bu açıdan ülkemizin verisinin Türkiye'de kalması ve yapay zekâ egemenliği için egemen yapay zekâ fabrikalarının ülkemizde kurulması bir milli güvenlik meselesidir” dedi.

“Hedefimiz, global pazarlara açılarak ihracatçı konuma ulaşılmak olmalı”

Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul ise konuşmasında ihracata dikkat çekti. “Yazılım hizmet ihracatımızın kişi başı 23 dolar seviyesinde kalması, sektördeki potansiyelimizin henüz çok küçük bir kısmını kullanabildiğimizi, ithalat karşısındaki net dış ticaret açığımızı açıkça gösteriyor. Teknolojinin İpek Yolu’nu Anadolu’dan geçirirken hedefimiz, bu üretimi içeride tutmakla sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan ve BAE gibi yıllık %20 büyüyen dev pazarlara açılarak net ihracatçı konuma ulaşmak olmalıdır.”

Özel Ödüller de Sahiplerini Buldu

Bilişim 500 Performans Ödülleri kapsamında, MG Mobil Teknoloji “Yılın 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi”, Finever Bilişim “Yılın 3 Yaşından Genç En Hızlı Büyüyen Şirketler Kategori Birincisi”, ELD Bilişim “Yılın Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen Kategori Birincisi” ve Link ise “Yılın Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Kategori Birincisi” ödülünün sahibi oldu.

25 Yıl Emek – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler ödülleri kapsamında bilişim sektörüne katkılarıyla öne çıkan 16 kadın lider ödüle layık görülürken, BThaber 35. Yıl Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu kapsamda vMind, "Bulut Hizmetlerinin Yükselen Değeri" ödülünün sahibi olurken, Erman Yapıcı ise BThaber Dostluk Ödülüne layık görüldü.