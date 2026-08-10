Aon, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Aon, bu yılın ikinci çeyreğinde toplam gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artırarak 4,2 milyar dolara çıkardı

120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Aon, 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekte toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 4,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede yüzde 5’lik güçlü organik gelir artışı ve döviz kurlarındaki yüzde 1’lik olumlu etki rol oynadı. Aon’un risk sermayesi faaliyetlerinden elde ettiği gelir yüzde 5 artarak 3 milyar dolara çıkarken, insan sermayesi geliri ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aon Türkiye CFO'su Canan Ödemiş, şunları söyledi:

“İkinci çeyrekte elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, müşterilerimizin giderek daha karmaşık hale gelen risk ortamında stratejik risk danışmanlığına duyduğu artan ihtiyacı yansıtıyor. Değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik dönüşüm ortamında elde ettiğimiz istikrarlı sonuçlar, iş modelimizin dayanıklılığ��nı ve yapısal gücünü ortaya koyuyor. Müşterilerimizin yeni nesil sermaye çözümlerine ve nitelikli danışmanlığa olan ihtiyacı artarken, Aon United stratejimiz ile sunduğumuz entegre ve yenilikçi çözümler pazarda güçlü bir karşılık buluyor.”