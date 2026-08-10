Aon, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Aon, bu yılın ikinci çeyreğinde toplam gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artırarak 4,2 milyar dolara çıkardı

10.08.2026 14:28:310
Paylaş Tweet Paylaş
Aon, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Aon, 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekte toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 4,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede yüzde 5’lik güçlü organik gelir artışı ve döviz kurlarındaki yüzde 1’lik olumlu etki rol oynadı. Aon’un risk sermayesi faaliyetlerinden elde ettiği gelir yüzde 5 artarak 3 milyar dolara çıkarken, insan sermayesi geliri ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aon Türkiye CFO'su Canan Ödemiş, şunları söyledi:

“İkinci çeyrekte elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, müşterilerimizin giderek daha karmaşık hale gelen risk ortamında stratejik risk danışmanlığına duyduğu artan ihtiyacı yansıtıyor. Değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik dönüşüm ortamında elde ettiğimiz istikrarlı sonuçlar, iş modelimizin dayanıklılığ��nı ve yapısal gücünü ortaya koyuyor. Müşterilerimizin yeni nesil sermaye çözümlerine ve nitelikli danışmanlığa olan ihtiyacı artarken, Aon United stratejimiz ile sunduğumuz entegre ve yenilikçi çözümler pazarda güçlü bir karşılık buluyor.”

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ata GYO 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Ata GYO 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Baymak'tan klimalarda verim ve uzun ömür için öneriler

Baymak'tan klimalarda verim ve uzun ömür için öneriler

"Türkiye önemli fırsatlar sunuyor"

"Türkiye önemli fırsatlar sunuyor"

Yorum Yaz