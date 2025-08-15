BİM'den bilanço değerlendirmesi

Bim Birleşik Mağazalar AŞ'nin konsolide bilançosuna göre şirket, yılın ilk yarısında 5 milyar 560 milyon 873 bin TL net kâr elde etti. İkinci çeyrek net kârı ise 2 milyar 693 milyon 276 bin TL oldu.

Bim Birleşik Mağazalar, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, şirket, satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artırarak 309,83 milyar TL’ye yükseltirken, net kârında sert bir düşüş yaşadı.

Konsolide bilançoya göre şirket, yılın ilk yarısında 5 milyar 560 milyon 873 bin TL net kâr elde etti. İkinci çeyrek net kârı ise 2 milyar 693 milyon 276 bin TL oldu.

BİM’in brüt kârı yüzde 16 artışla 58,89 milyar TL’ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 31 artışla 15,02 milyar TL oldu. Buna karşın net kâr, yılın ilkk yarısından geçen yılın aynı dönemindeki 11,78 milyar TL’den 5,56 milyar TL’ye gerileyerek yüzde 53 düşüş gösterdi.

2025 ikinci çeyrek itibarıyla şirketin dönen varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüşle 99,22 milyar TL’ye geriledi. Duran varlıklar ise yüzde 2 artarak 196,24 milyar TL seviyesine çıktı. Toplam varlıklar 295,46 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç, yüzde 67’lik artışla 32,83 milyar TL’ye yükselirken, özkaynaklar yüzde 3 düşüşle 135,59 milyar TL oldu.