Binance Türk Lirası çekimini sınırladı

Binance'den Türkiye'deki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir haber geldi.

Şirket Binance.com üzerinden Türk lirası transferlerini kaldırıyor. Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi.

Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır. Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Para çekimi nasıl olacak?

Binance Global sitesinde yatırımı bulunan binlerce Türk kullanıcı paralarını nasıl çekeceğini merak etmeye başladı. Paralarınızı Binance'in Türkiye sitesindeki cüzdana aktarıp bankanıza çekebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'deki kripto para borsalarında oluşturulan cüzdanlarınıza kripto para cinsinden para aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.