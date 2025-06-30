İstanbul Havalimanı ile Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı arasında anlaşma

İstanbul Havalimanı, ABD'nin en yoğun bağlantı merkezine sahip Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu.

30.06.2025 14:45:050
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İstanbul Havalimanı ile Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı arasında anlaşma

Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma kapsamında, havalimanı yönetimi, operasyon, müşteri hizmetleri, planlama ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ve her iki taraf için de stratejik avantajlar elde edilmesi hedefleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, anlaşmanın İstanbul Havalimanı'nın küresel ağının gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

ABD'de çok sayıda Türk şirketinin olduğunu aktaran Bilgen, şunları kaydetti:

"O'Hare Uluslararası Havalimanı'yla kurduğumuz kardeş havalimanı ilişkisi, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel ağını genişletme ve Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımıdır. Bu işbirliği sayesinde iki büyük havalimanı arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, yolcu ve kargo taşımacılığında karşılıklı fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. Halihazırda 5 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı Chicago’da 20'den fazla Türk yatırımcı ve 12 Türk firması faaliyet gösteriyor. Aynı şekilde 8 Chicago merkezli şirket ise Türkiye'de bulunuyor. Yaptığımız bu ortaklığın her iki şehrin ticari ve kültürel bağlarını da güçlendireceğine inanıyoruz."

Chicago Havalimanları İşletmesi Komiseri Michael J. McMurray ise İstanbul Havalimanı’nı en yeni kardeş havalimanı olarak aralarına katmaktan büyük mutluluk duyduklarını, bu ortaklığın dünyanın en önemli geçiş noktalarından ikisi arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.


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