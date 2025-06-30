Kredi Kartı Limitleri Ne Kadar Oldu? Nasıl Hesaplanır? 2025

Kredi kartı limitlerinin 2025 yılında ne kadar olduğuna, limit hesaplamanın nasıl yapıldığına ve kredi kartı limit vergisine dair son gelişmeler!

Kredi kartları, günlük hayatta sıkça kullanılan ödeme araçları arasında yer alır. Bankalar, bireylerin kredi kartı kullanabilmesi için gelir düzeylerine ve risk profillerine göre belirlenen limitler dahilinde harcama yapmalarına olanak tanır. Bu limitler, müşterilerin kontrollü şekilde nakit akışı yönetimi sağlamasına ve finansal esneklik elde etmesine yardımcı olur.

Peki kredi kartları için belirlenen limitler değişti mi? Kredi kartı limiti nasıl hesaplanır? Tüm bu soruların yanıtını sizler için yanıtladık.

Kredi Kartı Limitleri Değişti mi? Ne Kadar Oldu?

Hayır, kredi kartı limitlerine dair herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kredi kartı limitlerine dair kurallar, BDDK tarafından belirlenen yönetmelik kapsamında belirlenmektedir. Dolayısıyla bu yönetmelikle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece geçerli limit hesaplamaları uygulanmaya devam edecektir. Bu yönetmelik kapsamında ilk kez kredi kartı sahibi olacak kişiler için belirlenen kredi kartı limitleri, belgelenebilir gelirin maksimum iki katına kadar çıkabilmektedir. Ancak kart kullanım süresi bir yılı geçen ve bankaların gözünde finansal açıdan güvenilir bulunan kişilerin limitleri, aylık gelirin dört katı kadar olabilir.

2025 yılında kredi kartı limit faizleri ile ilgili herhangi bir tavan faizi artışı ve indirim haberi duyurulmadı. Dolayısıyla 2024 yılında hayata geçirilen güncellemeler hala devam ediyor. TCMB’nin referans faiz oranlarını düşürmemesi halinde devam edecek faiz oranları aşağıdaki gibidir;

Kredi Kartı Türü

Borç Segmenti

Azami Akdi Faiz Oranı

Azami Gecikme Faizi Oranı

Bireysel Kredi Kartı

25.000 TL

% 3,50

% 3,80

Bireysel Kredi Kartı

25.000 TL - 150.000 TL

% 4,25

% 4,55

Kurumsal Kredi Kartı

150.000 TL ve üzeri

% 4,75

% 5,05

KMH İşlemleri

Nakit Çekim

% 5,00

% 5,30







Kredi Kartı Limit Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi kartı limit hesaplama işleminde ilk adım, aylık net gelirin belgelenebilmesidir. Bankalar ve düzenleyici kurumlar, ilk olarak bireyin net gelirini dikkate alır. Belgeleme işlemi için ise maaş bordrosu, vergi beyannamesi ya da banka hesap dökümü gibi belgeler yeterlidir. Böylelikle banka, aylık net geliri doğrular ve kredi kartı limitini hesaplar. Ancak bu sınır, yalnızca bankaların kararlarına göre değil, aynı zamanda Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda belirlenir. Dolay��sıyla kredi kartı limiti için kişinin gelirine ve kart kullanım geçmişine dikkat edilir.

Kredi Kartı Limit Vergisi Ne Kadar?

Türkiye’de güncel olarak kredi kartı limiti için herhangi bir vergi alınmamaktadır. Ancak 2024 yılının sonuna doğru TBMM’ye sunulan ve henüz kesin olarak yasalaşmayan öneriye göre limiti 100.000 TL ve üzeri olan her kredi kartlarından yıllık 750 TL “Savunma Sanayii Destekleme Fonu katılım payı” alınmasına ilişkin plan yürütüldü. Bu ödemenin ise her yılın Ocak ayında kart sahiplerinin hesaplarından kesilmesi öngörüldü.

Son yapılan açıklamalara göre ise bu kesintinin şu an için uygulanmamasına ve kararın yasalaşma durumunun ertelenmesine karar verildi. Dolayısıyla limit vergisi olarak adlandırılan bu uygulama henüz yürürlüğe girmedi.

Kredi Kartı Limit Düşürme Nasıl Yapılır?

Kredi kartı limitinizi düşürmenin en yaygın ve kolay yollarından biri, ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmektir. Bankanın çağrı merkezini aradıktan sonra temsilciye bağlanarak limitinizi düşürme talebinde bulunmak yeterlidir. Bu işlem genellikle güvenlik doğrulamalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede başlatılır. İlgili talebin işleme alınmasının ardından kart limiti, müşterinin belirttiği seviyeye düşürülür.

Dijital bankacılık hizmetlerinden faydalanmak ise farklı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. İlgili bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kredi kartı limiti düşürme adımları tamamlanabilir. Pek çok banka, kart ayarları ya da limit işlemleri menüsü üzerinden müşterilerinin kredi kartı limitini güncellemesine imkan tanır. Bu sayede şubeye gitmeden pratik bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir.

Ancak bazı durumlarda bankalar, bu talebin yazılı bir şekilde aktarılmasını talep edebilir. Bu durumda müşterilerin limit düşürme talebini dilekçe ile açık bir şekilde yazarak bankaya iletmesi gerekir. Bu işlemin ardından banka, talebi değerlendirir ve müşterinin talebine yanıt verir.

Kredi Kartı Limit Arttırma Nasıl Yapılır?

Kredi kartı limit artırım talebi için bazı adımların tamamlanması gerekir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

1.Adım: Limit Artırma Talebinde Bulunmak: Bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, SMS bankacılığı, fiziki şubesi ya da çağrı merkezleri aracılığıyla limit artırım talebinde bulunmak gerekir.

2.Adım: Gelir Beyanında Bulunmak: Bankalar, müşterilerin net gelirine göre limit belirlemesi yapar. Dolayısıyla bu işlem için bireylerin kendi gelirlerini ve ödeme geçmişini güncel tutması son derece önemlidir. Aylık net gelir bankaya iletildikten inceleme yapılır ve limit artırım işlemi gerçekleştirilebilir.

3.Adım: Kredi Notunu İdeal Seviyede Tutmak: Bankalar, limit artırım talebinde bireylerin kredi notuna da dikkat eder. Dolayısıyla kredi notunun düşük olmaması ya da ideal seviyede olması gerekir.

4.Adım: Kredi ve Limit Oranını İdeal Seviyede Tutmak: Kredi kartı limit arttırma talebinde kredi kartı borcunun kart limite oranla makul bir seviyede tutulması gerekir. Bu oran, bankaların kredi riskini değerlendirmesi sırasında dikkate aldığı önemli bir kriterdir.

2025’teki güncel şartlara göre https://teklifimgelsin.com/kredi-karti/hesaplama/kredi-karti-limit-hesaplama sayfasından tüm limit hesaplama işlemlerinizi yapabilir, maaşa ya da gelire göre kredi kartı limitinizi hesaplayabilir, mevcut dönemde ve bir yıl sonrasında sahip olabileceğiniz kredi kartı limitinizi öğrenebilirsiniz.

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