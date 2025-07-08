Bir kasaba daha 1 Euro'ya ev satıyor

İtalyan kasabalarının nüfus artırmak için 1 euroya ev satma stratejisine bu kez Fransa'daki bir kasaba katıldı.

8.07.2025 09:53:070
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Bir kasaba daha 1 Euro'ya ev satıyor

Güneydoğu Fransa’da yer alan Ambert kasabası, azalan nüfusunu artırmak ve yerel hayatı yeniden canlandırmak amacıyla bu yöntemi benimseyen son yerleşim yeri oldu. Yaklaşık 6.500 kişilik kasaba, beş yıllık bir kalkınma planının parçası olarak iki boş evi 1 Euro’ya satışa çıkardı. Kasabanın bazı bölgelerinde boş konut oranı %60’a kadar çıkarken, bu adım yerel yetkililer tarafından bir çözüm olarak görülüyor.

Fransız yetkililer uygulamanın ilk sonuçlarından memnun. Ancak 1 Euro’ya ev sahibi olmanın bazı koşulları var. Öncelikle, ikinci konut olarak alma niyetinde olanların bu programa katılması yasak. Evi satın alanların, kapsamlı bir tadilat sürecinden sonra mülkü en az üç yıl boyunca daimi ikametgah olarak kullanma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Satışa sunulan iki ev ciddi tadilat gerektiriyor. Bu nedenle alıcıların, yapılacak işleri ve sürelerini açıklayan detaylı bir yazılı plan sunmaları talep edilebilir.

Daily Mail'in haberine göre bu girişim, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Mussomeli kasabasında benzer bir projeye katılan İngiliz George Laing’i akıllara getiriyor. Laing, Aralık 2022’de üç katlı harabe bir evi 1 Euro’ya satın almış, ücretler, komisyonlar derken rakam 5.000 Euro’ya ulaşmıştı. Bugün ise bu ev, yüzlerce kişi tarafından kiralanmak isteniyor.


















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