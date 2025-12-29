Birikimler artık güvende: Bankalardan "Altın" hamlesi

Altınlarını kuyumculara emanet eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetler son dönemde artış gösterirken, bazı bankalar altın toplama günleriyle altın birikimlerine banka güvencesinde muhafaza imkanı sağlıyor.

Son dönemde vatandaşların altınlarını kuyumculara emanet etmesiyle ortaya çıkan mağduriyetler, düşük ayar riski ve altınların güvenle muhafaza edilmesi gibi konuları tekrardan gündeme getirdi.

Kuyumculuk faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında, kuyum işletmeleri altın veya herhangi bir menkulü emanet alamıyor, başka bir amaçla saklayamıyor. Bu düzenlemelerle kayıt dışılığın ve vatandaş mağduriyetinin önlenmesi ile kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi amaçlanıyor.

Artan mağduriyetler neticesinde vatandaşların bankaların altın toplama günlerine olan ilgisinin arttığı görüldü. Bu gelişmelerle işleyişi bankalar tarafından değişiklik gösteren altın toplama günlerine talep artarken, altın toplama günleriyle beraber vatandaşların yastık altındaki altın yatırımları hem ekonomiye dahil oluyor hem de bankacılık sistemi altında muhafazası sağlanıyor.

- "Sahte altın, ayar düşüklüğü, hatalı değerleme ya da eksik tartım gibi riskler tamamen ortadan kaldırılıyor"

Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada son dönemde artan sahte veya ayarı düşük altınlarla ilgili haberlerinin, özellikle fiziki altın alım-satımı yapan vatandaşlarda güven kaybına yol açtığını söyledi.

Kuyumcu işlemleri sırasında altının ayarının doğru olup olmadığı, eksik tartım yapılıp yapılmadığı ya da sahte ürün riski gibi konularda soru işaretleri oluşabildiğini kaydeden Uludağ, bu durumun altın gibi geleneksel ve güvenli bir yatırım aracına yönelik algıyı da olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Uludağ, altın toplama günlerini vatandaşların güven ihtiyacına doğrudan bir çözüm sunan ve banka güvencesi altında yürütülen bir uygulama olarak konumlandığını kaydederek, "Bu uygulama, fiziki altının kayıt dışı ve kontrolsüz ortamlardan çıkarılarak, şeffaf ve denetlenebilir bir finansal sisteme dahil edilmesini amaçlıyor." dedi.

Albaraka Türk'te altın toplama sürecin tüm aşamalarının yetkili, lisanslı ve alanında uzman rafineri temsilcileri tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Uludağ, şunları kaydetti:

"Kullanılan ölçüm, analiz ve tartım sistemleri ise uluslararası standartlara uygun, hassas ve güvenilir teknolojilerden oluşuyor. Bu yapı sayesinde piyasada bireysel işlemlerde karşılaşılabilen sahte altın, ayar düşüklüğü, hatalı değerleme ya da eksik tartım gibi riskler tamamen ortadan kaldırılıyor."

- Altınların, 24 ayar karşılıkları müşterilerin hesabına yatırılıyor

Uludağ, altın toplama günlerinin her ay düzenli olarak belirlenen şubelerde gerçekleştirildiğini belirterek, külçe, bilezik, çeyrek, kesme veya benzeri nitelikteki fiziki altınların, ayar tespiti, hassas tartımı ve değerlemesi yetkili rafineri temsilcileri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Altınların ayar tespiti, tartımı ve değerlemesinin doğrudan banka personeli tarafından yapılmadığını ifade eden Uludağ, "Bu işlemler, banka dışı, bağımsız, lisanslı ve uzman rafineri eksperleri tarafından gerçekleştiriliyor." dedi.

Bağımsız eksper yapısının, ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini artırdığını kaydeden Uludağ, sürecin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun da garanti altına alındığını ifade etti.

Uludağ, altınların hesaba geçme sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Müşterilerin getirdiği farklı ayarlardaki altınların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ilgili mevzuat ve tebliğleri çerçevesinde belirlenen dönüşüm oranlarına göre hesaplanıyor ve altının ayarı tespit edildikten sonra, saf altın (24 ayar) karşılığı gram bazında hesaplanarak müşterinin hesabına aktarılıyor."

Uludağ, uygulanan yöntem sayesinde tüm dönüşümler standart, şeffaf ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini aktararak, müşterilerin hesaplarına geçen altın miktarını net ve açık bir biçimde görebildiklerini söyledi.

- Müşteriler istediklerinde külçe halinde altınlarını teslim alabiliyor

Altın toplama günleri sistemiyle vatandaşlara fiziki altınlarını güvenli, kayıtlı ve denetlenebilir bir ortamda muhafaza etme imkanı sunulduğunu belirten Uludağ, altınlarını evde saklamaktan kaynaklanabilecek çalınma, hasar görme veya değer kaybı gibi fiziki risklerden tamamen korunduğunu söyledi.

Uludağ, sahip oldukları altınları finansal sistemin içine dahil ederek diledikleri zaman kullanabilecekleri, değerlendirebilecekleri ve likiditeye dönüştürebilecekleri esnek bir yatırım aracına sahip olabileceklerini vurguladı.

Müşterilerin kendi risk ve getiri tercihlerine göre farklı seçeneklerden faydalanabildiklerini aktaran Uludağ, altınların cari altın hesabında güvenli bir şekilde saklayabildiğini ya da dileyenlerin katılma hesapları aracılığıyla altınlarını değerlendirerek kar payı elde etme imkanına sahip olduklarını söyledi.

Uludağ, altın hesaplarındaki altınların fiziki dönüşümüne yönelik ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hesap sahipleri ihtiyaç duymaları halinde hesaplarında bulunan altınları; 1, 5, 10, 20, 50 veya 100 gramlık kupürler ya da külçe şeklinde yeniden fiziki olarak teslim alabiliyor. Bu esneklik, altın toplama günlerini yalnızca bir saklama hizmeti değil, aynı zamanda kapsamlı bir yatırım ve tasarruf çözümü haline getiriyor."