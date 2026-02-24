Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 Aralık'ta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 7 milyar 57 milyon dolar, yükümlülükleri 11 milyar 189 milyon dolar arttı. Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 4 milyar 132 milyon dolar artarak 188 milyar 551 milyon dolara yükseldi.

Aralık 2025 döneminde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları, türev varlıklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 438 milyon dolar, 2 milyar 400 milyon dolar, 1 milyar 130 milyon dolar ve 1 milyar 73 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 7 milyar 57 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 4 milyar 240 milyon dolar, 3 milyar 818 milyon dolar ve 2 milyar 362 milyon dolar ve 769 milyon dolar arttı. Böylece yükümlülükler 11 milyar 189 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Aralık 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Kasım 2025 dönemine göre sırasıyla, 323 milyon dolar ve 3 milyar 495 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 2 milyar 398 milyon dolar ve 4 milyar 204 milyon dolar arttı.

Aralık 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 149 milyar 52 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 137 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 11 milyar 754 milyon dolar olurken bu tutar Kasım 2025 dönemine göre 2 milyar 514 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.