Luxera GYO 2-3-4 Mart'ta talep toplayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 12,05 lira olarak belirlendi. Toplam 1 milyar 446 milyon lira büyüklüğe sahip halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon liradan 330 milyon liraya çıkarılması dolayısıyla artırılacak 90 milyon lira nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon lira nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.

Tera Yatırım liderliğinde, 38 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

2-3-4 Mart'ta başlayacak talep toplama süreciyle şirket payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

- Halka arz geliri projelerin finansmanında kullanılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, şirketin 2015'te Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyete başladığını, Mayıs 2024'te de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm sürecini tamamladığını belirtti.

İstanbul'un merkezi lokasyonlarında konut ve ticari alan projeleri geliştirdiklerini aktaran Taş, GYO dönüşümü öncesinde Luxera Residence'ın ardından Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu projelerle 100'i aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını tamamladıklarının altını çizen Taş, projelerin bulundukları bölgelerde yaşam kalitesini artıran ve yatırımcılara sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılar olduğunu belirtti.

Halihazırda devam eden üç projeye ek olarak iki yeni projeye daha başladıkları kaydeden Taş, söz konusu projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Her biri bulunduğu bölgenin dinamiklerine özel olarak geliştirilmiş, mimarisi ve fonksiyonlarıyla dikkat çeken projelerimizden Luxera Towers, Basın Ekspres'te modern şehir yaşamına uygun bir karma proje olarak konumlanıyor. Proje 369 konut ve 87 ticari birimden oluşuyor. Kayaşehir'in yenilikçi ve doğal yaşam temalı projelerinden biri olan Luxera Nevbahar Life'da 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. Kısa süre önce tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Luxera Topkapı ise modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı fonksiyonu bir araya getiriyor. 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanan Luxera Topkapı'da 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazaları bulunuyor."

Taş, planlama süreci tamamlanan projelere ilişkin Sultanbeyli'de projelendirilen Luxera Sultanbeyli'nin 445 konut ve 13 ticari üniteden, Başakşehir'de hayata geçirilecek Luxera Nevbahar Suites'in ise 79 konut ve 9 ticari üniteden oluşacağını bildirdi.

Şirketin toplam portföy büyüklüğünün 7 milyar lirayı aştığını vurgulayan Taş, güçlü yurt içi ve yurt dışı satış organizasyonuyla dengeli bir büyüme modeli izlediklerini belirtti.

Taş, yurt içindeki etkin satış organizasyonunun yanı sıra yurt dışında kurdukları acente işbirlikleri sayesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan dengeli ilgi gördüklerini ifade ederek, "Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağı, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsurdur. Yurtiçi pazardaki güçlü konumumuzu korurken, uluslararası işbirliklerimizi de kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetiyoruz. Amacımız, sağlam finansal yapımız ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüklerini kaydeden Taş, faizsiz finans prensiplerine uygun yapıları sayesinde farklı yatırım tercihleri bulunan yatırımcılar için alternatif yatırım imkanı sunduklarını belirtti.

Taş, halka arzla birlikte kurumsal kimliklerinin daha da güçleneceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Attığımız bu önemli adımla birlikte bilinirliğimizin ve tanınırlığımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz. Halka arzımız aynı zamanda şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO'dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için en yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15'ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz."