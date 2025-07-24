Bodrum’da 5 yılda 2 kat büyüme bekleniyor

Bodrum, pandemiyle birlikte başlayan göç ve yatırım dalgasıyla yeni bir kimlik kazandı. Artık sadece bir tatil beldesi değil dört mevsim yaşanabilen bir şehir. Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, Bodrum’un geçirdiği dönüşümü, konut ve turizm yatırımlarını, altyapı ihtiyaçlarını ve bölgenin geleceğini anlattı.

Nilüfer Gözütok Ünal

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Son yıllarda Bodrum’a yönelik göç ve konut talebi nasıl şekillendi?



Pandemiyle hayatımıza giren yeni normaller, Bodrum’un kaderini değiştirdi. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe ama konforlu bir yaşam arayışı, burayı sadece yazlık bir bölge olmaktan çıkarıp dört mevsim yaşanabilir bir şehir haline getirdi. Uzaktan çalışma, büyük şehirlerde artan yaşam maliyetleri ve doğaya yönelme isteğiyle birlikte Bodrum’a olan ilgi olağanüstü arttı. İlk iki yıl içinde ciddi bir arz-talep dengesizliği oluştu ama bugün talep daha seçici ve nitelikli hale geldi. İnsanlar artık burada kalıcı yaşam için konut arıyor.



Bodrum’da alıcı profili nasıl değişti? Talep hangi konutlara kaydı?



Eskiden Bodrum denince akla yazlıkçılar gelirdi. Şimdi ise İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden gelen beyaz yakalılar, girişimciler, uzaktan çalışanlar, çocuklu aileler ve emekliler burayı tercih ediyor. Bodrum’un farklı bölgelerinde yıl boyunca yaşayan ciddi bir nüfus oluştu. Konut talebi de buna paralel olarak çeşitlendi. Özellikle küçük metrekareli, bahçeli, enerji verimli ve sürdürülebilir malzemelerle inşa edilen evler ön planda. Büyük malikaneler yerini tek katlı, fonksiyonel, yaşam maliyeti düşük yapılara bıraktı.



Yerleşik nüfusun yanı sıra yatırımcı ilgisi ne düzeyde?



Alıcıların yaklaşık yüzde 70-75’i yerli. Yabancı yatırımcı ilgisi de giderek artıyor. Özellikle Avrupalı, Orta Doğulu ve Rus yatırımcılar Bodrum’u radarına aldı. Önümüzdeki dönemde bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü Bodrum, Akdeniz çanağında öne çıkan bir yatırım destinasyonuna dönüştü. Artık sadece konut değil bir yaşam tarzı satın alınıyor.



Bodrum nasıl büyüyor ve bu büyüme ne kadar sürecek?



Bodrum’un hem kuzeye hem güneye doğru büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu yapılaşma ve nüfus artışı aynı hızla devam ederse önümüzdeki 5-10 yıl içinde bölgenin bugünkü ölçeğinin iki katına ulaşması şaşırtıcı olmaz. Ama plansız büyüme riskleri de beraberinde getirir. Bu nedenle doğru planlama, altyapı yatırımları ve sürdürülebilir mimari çok kritik. Akıllı şehir planlamalarıyla desteklenen büyüme, Bodrum’u ikinci bir “Ege metropolü”ne dönüştürebilir. Özellikle Boğaziçi, Adabükü, Güllük hattı ile Mumcular, Kızılağaç ve Yalıçiftlik yönünde büyüme devam edecek.



Bu büyümenin sağlıklı ilerlemesi için nelere dikkat edilmeli?



Bodrum’un doğal siluetini korumalıyız. Altyapı yatırımları talep artışına paralel ilerlemeli. Turizmde de kitlesel büyüme yerine nitelikli ve butik segment tercih edilmeli. Su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı, çevresel etkilerin azaltılması ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi gerekiyor. Kamu-özel sektör iş birlikleriyle altyapı projeleri hızlandırılmalı. Kültürel mirasa ve yerel halkın ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımlar Bodrum’un geleceğini şekillendirir.



Yeni yatırımcılar için bölgede hala fırsatlar var mı?



Elbette. Ancak sadece ekonomik kazanç değil bölgeye uzun vadeli değer katacak projelere ihtiyaç var. Erişilebilir konut, sağlıklı yaşam, doğayla bütünleşik butik oteller ve sürdürülebilir gayrimenkul projeleri ciddi potansiyel barındırıyor. Bodrum artık sadece yaz aylarında değil yılın tamamında aktif bir merkez haline geldi.

“2026 SEZONU BEKLENTİLERİN ALTINDA BAŞLADI”



Swissotel Bodrum satışının ardından Akana markasıyla turizmde yola devam ettiniz. Bu yaz sezonu nasıl başladı?



Swissôtel Bodrum’u devrettikten sonra Akana markamızla yolumuza devam ediyoruz. Merkezdeki Akana Loft, liman bölgesine yakın konumuyla ev konforunda uzun süreli konaklama hizmeti sunuyor. 2025 sezonu beklentilerin altında başladı. Döviz kuru belirsizliği, seyahat maliyetleri ve iç turizmdeki daralma bu süreci etkiledi. Temmuz ayı itibarıyla toparlanma başladı. 2026’dan itibaren yeniden güçlü bir çıkış bekliyoruz.



Son dönemde çok sayıda yerli ve yabancı oyuncu Bodrum’a girdi. Bu yatırımlar bölgeye ne kazandırdı?



Uluslararası zincirler, markalı rezidanslar ve büyük gayrimenkul fonları Bodrum’un değerini artırdı. Ancak her yatırım fayda sağlamıyor. Yerel değerlere saygılı, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projelerle gelen yatırımcılar Bodrum’un gerçek potansiyeline katkı sunuyor.

“BODRUMDA İŞ MERKEZLERİNE CİDDİ İHTİYAÇ VAR”



Grup olarak yeni yatırımlarınız var mı?



Turizmde doğayla uyumlu, deneyim odaklı butik tesislere odaklanıyoruz. Akana markamızla Bodrum’un farklı bölgelerinde yeni yatırımlar planlıyoruz. Gastronomi, wellness ve doğa turizmi alanlarında da markalaşmak istiyoruz. İnşaat tarafında ise dört büyük konut projemiz ve bir iş merkezi projemiz devam ediyor. Ticari gayrimenkule ağırlık vereceğiz. Bodrum’da iş merkezleri ve çarşı konseptlerine ciddi ihtiyaç var. Denize sıfır rezidanslar da önceliklerimiz arasında.



Gelecek planlarınızda yeni sektörler var mı?



Bodrum’da büyümeye devam edeceğiz. 35 yıllık tecrübemizle bölgenin ihtiyaçlarını iyi biliyoruz. Spor alanında da önemli katkılar sunuyoruz. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü ile altyapıdan yetişen gençleri milli takıma kazandırıyoruz. Gençlere spor bilinci kazandırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlamak en önemli hedeflerimizden biri.