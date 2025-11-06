Coca-Cola İçecek Orta Asya'daki yeni fabrikasını duyurdu

Anadolu Grubu bünyesindeki Coca-Cola İçecek (CCI), Kazakistan'daki Almatı, Astana ve Çimkent fabrikalarının ardından Aktöbe'de dördüncü şişeleme fabrikasının inşası için Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CCI, Orta Asya ve Kafkasya'da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusundaki yatırımlarını sürdürüyor.

Bölge pazarlarından Kazakistan'da, geçen yıl Çimkent'te hizmete giren üçüncü fabrikasının ardından CCI, Aktöbe şehrinde ülkedeki dördüncü şişeleme fabrikasını kurmak üzere çerçeve anlaşması imzaladı.

Fabrikanın inşasının gelecek yıl başlaması ve faaliyete geçtiği bölgede 120'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor.

Çevre dostu teknolojilerle donatılması planlanan fabrika, uluslararası standartlardaki atık yönetimi uygulamalarıyla Kazakistan'ın sürdürülebilir sanayi ekosistemine katkı sunacak.

Şirkete, Kazakistan'daki sosyo-ekonomik katkıları ve işleyişi dolayısıyla "En İyi Vergi Mükellefi Ödülü", "Paryz Cumhurbaşkanlık Ödülü", "Kazakistan Uluslararası Yatırım Forumu (KGIR) Ödülü" ve "Sosyal Sorumluluk Devlet Ödülü" verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi, bölgede açılan üçüncü fabrikalarının ardından bir yıl içerisinde dördüncü fabrikanın çerçeve anlaşmasını imzalamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yatırımın şirketin Orta Asya'daki stratejik konumunu güçlendireceğini vurgulayan Yahi, "Çimkent fabrikamızla birlikte Kazakistan'daki yatırımlarımızın toplamı geçtiğimiz yıl 500 milyon dolara ulaştı. Genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve bölgesel rolüyle Kazakistan bizim için çok önemli bir pazar olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yahi, yeni fabrikanın, bölgesel büyüme kararlılıklarının ve Kazakistan'a duydukları güvenin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

