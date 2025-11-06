Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün kar payından bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

6.11.2025 09:58:530
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) paylarının fiyatında, kar payından bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)

% 7,829 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 24,91 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

