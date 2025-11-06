Aksa Akrilik'ten bilanço değerlendirmesi

Aksa Akrilik, 2025'in 9 ayında 23,4 milyar lira ciro, 3,2 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ve 2,54 milyar lira net kar elde etti.

Aksa Akrilik'ten bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Akrilik, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Operasyonel verimlilik ve pazar çeşitliliğini artırma stratejisiyle sonuçlar elde eden şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam etti.

Söz konusu dönemde 23,4 milyar lira ciro, 3,2 milyar lira FAVÖK elde eden şirketin net karı ise 2,54 milyar lira oldu.

Yüzde 73 kapasite kullanım oranıyla üretim yapan şirket, yüzde 50 ihracat payıyla küresel akrilik elyaf pazarındaki konumunu sürdürdü.

Stratejik yatırımlarına devam eden şirket, karbon elyaf segmentindeki payını ağustosta Dow hisselerinin tamamını satın alarak yüzde 100'e çıkardı. Ayrıca kompozit alanında ocakta bünyesine kattığı Aksa Composites le ileri malzeme ekosistemini güçlendirdi.

Yılın son çeyreğinde Mithra (ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen) hattı ve yılda 7000 ton kapasiteli teknik iplik fabrikasının devreye alınması, şirketin ileri malzeme dönüşümünü hızlandıran adımlar arasında yer aldı.

Şirket, yıl içinde toplam 2,5 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirerek, tekstil elyaflarının yanı sıra karbon, kompozit ve yüksek teknoloji malzemelerde de büyümeye odaklandı.

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (27-31 Ekim)

THY'den Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Kasım)

Dün 2 şirketten bedelsiz kararı geldi

