Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,22 oranında değer kaybıyla 10 bin 898,70 puandan kapadı. Endeks, 24-28 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 816,41, en yüksek ise 11 bin 032,53 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, 11 bin puanı aşma çabası son haftalarda olduğu gibi kalıcı olamadı. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,54 oranında, holding endeksi ise yüzde 0,58 oranında değer kazandı. Sanayi endeksi geçtiğimi hafta kapanışa göre bu hafta yüzde 2,76 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri



BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 20,91 artışla Halk Bankası (HALKB) oldu. Onu yüzde 17,55 ile Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 13,01 ile Katılım Evim (KTLEV) takip etti.

En çok kaybettiren hisseler



Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 16,26 ile Batı Çimento (BTCIM), yüzde 13,08 ile Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 12,65 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler



Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 836 milyar 304 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) yine ilk sırada gelirken, 583 milyar 380 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 476 milyar 400 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

- Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,10 artarak 42,4850 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 lira oldu. Geçen hafta 55,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,17 kazançla 56,2450 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,39 artışla 52,8630 liradan alıcı buldu.