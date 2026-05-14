Business Honors Awards 2026 kazananları açıklandı

İş dünyasında başarıyı daha ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf bir çerçevede değerlendirme hedefiyle düzenlenen Business Honors Awards 2026’nın kazananları açıklandı. Bu yıl 20 farklı sektörden 103 proje, pazarlama, kurumsal iletişim, iş geliştirme, satış ve insan kaynakları alanlarında ödüle layık görüldü. Kazanan projeler, Crowne Plaza İstanbul Ortaköy Bosphorus’ta, Ahu Tanrıkulu’nun sunuculuğunu gerçekleştirdiği ödül töreninde iş dünyasının temsilcileriyle buluştu.

Business Honors Awards 2026 döneminde gıda, FMCG, finans, mağazacılık, teknoloji, online mağazacılık, otomotiv, enerji, sigorta, telekomünikasyon, medya ve eğlence, turizm, kozmetik, sağlık, eğitim, kimya, ulaşım, tekstil, holding ve gayrimenkul alanlarından projeler değerlendirildi. Kazananlar arasında sürdürülebilirlik, yapay zekâ kullanımı, müşteri deneyimi, sosyal sorumluluk, real-time pazarlama, dijital dönüşüm, Gen Z ve Gen Alpha iletişimi, iç iletişim, kurumsal etkinlik, satış stratejisi ve net zero dönüşümü gibi farklı başlıklarda öne çıkan çalışmalar yer aldı.

Ödül değerlendirmesinde hibrit jüri modeli öne çıktı

Business Honors Awards, 2026 döneminde yalnızca kazanan projeleriyle değil, değerlendirme yaklaşımıyla da dikkat çekti. Bu yıl resmi oy hakkına sahip yapay zekâ jüri üyesi NOPA, insan jüri üyeleriyle birlikte değerlendirme sürecine dahil edildi. Böylece başvurular, insan deneyimi ve sektör bilgisinin yanında veri temelli, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir bir analiz yaklaşımıyla ele alındı.

Bu model, artan başvuru sayısı ve kategori çeşitliliği karşısında değerlendirme sürecinin daha tutarlı bir zeminde ilerlemesini amaçladı. Her başvuru, kendi kategori kriterleri doğrultusunda değerlendirilirken, etki, ölçeklenebilirlik, kategori uyumu ve proje çıktıları gibi başlıklar dikkate alındı.

Yapay zekâ jüri üyesi NOPA sahnedeydi

Business Honors Awards 2026’da yapay zekâ jüri üyesi NOPA, yalnızca değerlendirme sürecinde yer alan bir teknoloji uygulaması olarak kalmadı, ödül gecesinde de sahnedeki yerini aldı. Ödül gecesinde konuklar ilk kez NOPA’nın sesiyle tanışırken, karakterin kadın kimliğiyle tasarlandığının payla��ılması yapay zekâ temsilini daha kapsayıcı, güçlü ve ikonik bir boyuta taşıdı. NOPA’nın tören akışına dahil edilmesi, Business Honors Awards’ın bu yıl benimsediği hibrit jüri modelini görünür hale getirdi.





İnsan deneyimi ile yapay zekâ destekli değerlendirme yaklaşımını bir araya getiren bu model, ödül organizasyonlarının geleceğine dair güçlü bir örnek sundu. NOPA’nın sahnedeki varlığı, değerlendirme süreçlerinde şeffaflık, tutarlılık ve ölçülebilirlik arayışının yalnızca teknik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda iş dünyasının dönüşen karar alma kültürünün de bir yansıması olduğunu gösterdi.

En yoğun ilgi pazarlama, kurumsal iletişim ve iş geliştirme alanlarında görüldü

2026 kazananları arasında en geniş temsil pazarlama kategorisinde gerçekleşti. Pazarlama alanında 56 proje ödül alırken, kurumsal iletişimde 18, iş geliştirmede 15, satışta 8 ve insan kaynaklarında 6 proje kazananlar arasında yer aldı.

Sektörel dağılımda ise gıda 19 proje ile en yüksek temsil oranına sahip oldu. FMCG 12, finans ve mağazacılık 10’ar, teknoloji ise 9 kazanan proje ile öne çıkan diğer sektörler arasında yer aldı. Markalar bu yıl iletişim ve pazarlama performanslarının dışında, çalışan deneyimi, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve müşteri odaklılık gibi işin farklı katmanlarında da rekabetleriyle dikkat çekti.

Business Honors Awards Kurucusu Yasemin Oğralı, 2026 kazananlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Business Honors Awards’ı başarılı projeleri ödüllendiren bir yapının ötesinde, iş dünyasının dönüşümünü görünür kılan bir platform olarak konumluyoruz. Bu yıl kazanan projelere baktığımızda markaların yaratıcı fikirlerin yanında ölçülebilir etki, sürdürülebilir değer, teknoloji kullanımı ve toplumsal fayda gibi alanlarda da güçlü bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. NOPA’nın jüri sürecine dahil olduğu hibrit modelimiz ise bu başarıları daha tutarlı, karşılaştırılabilir ve geleceğin değerlendirme standartlarına uygun bir çerçevede ele almamızı sağladı.”