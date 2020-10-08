"Çarkları döndürmemiz gerekiyor"

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir. Kovid-19, küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Bugüne kadar 1.5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik. Türk malı solunum cihazlarının maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten gururluyuz.

Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur. Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor.

Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur.

'DÜNYANIN İLK YÜZ SAVUNMA ŞİRKETİ LİSTESİNDE 7 FİRMAYLA TEMSİL EDİLİYORUZ'

Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor.

Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin yeni konut üreterek insanımızın kullanımına sunduk. Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.

Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık. Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik.



