Chelsea satıldı: Premier League'in yarısı ABD’li sermayederlerin oldu

İngiltere, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait olan Chelsea futbol kulübü için ABD'li Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyumun 5,3 milyar dolarlık teklifini onayladı.

Chelsea futbol kulübünün ABD’li yatırımcı Todd Boehly liderliğinde bir konsorsiyuma satışının onaylanması ile yaklaşık 20 yıldır Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait olan kulüp resmen el değiştirdi.

ABD’de LA Dodgers’ın da sahibi olan Ted Boehly’nin teklifinin onaylanmasıyla 20 İngiliz takımının mücadele ettiği Premier League'de takımların yarısından fazlası ABD sermayesinin kontrolüne geçmiş oldu.

4,25 milyar sterlinlik (5,3 milyar dolar) satışın onaylanması, Ukrayna işgali sonrası Mart başlarında başlayan ve Abramoviç’in yaptırımlar nedeniyle kulübü satmak zorunda kalmasına neden olan çalışanlar ve taraftarlar için belirsizlik sürecini sona erdirecek.

Premier League'in yarısı ABD’lilerin

Chelsea 31 Mayıs’ta sona erecek özel bir lisans altında faaliyet gösteriyordu. Kulübün satış sürecini ABD bankası Raine Group yönetirken birçoğu ABD’den olmak üzere birçok teklif değerlendirilmişti. ABD’de LA Dodgers’ın da sahibi olan Ted Boehly’nin teklifinin onaylanmasıyla 20 İngiliz takımının mücadele ettiği Premier League'de takımların yarısından fazlası ABD sermayesinin kontrolüne geçmiş oldu. Buna “Büyük Altılı” olarak bilinen takımlardan Arsenal FC, Chelsea, Liverpool FC ve Manchester United FC de dahil.

Abramoviç satış gelirinden muaf tutulacak

Chelsea kulübünün sahibi olan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları üzerine Mart ayı başında kulübün yönetimini Chelsea Vakfı’na devrederek satışa çıkarmıştı. Abramoviç'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

Espri ciddiye alınınca Göztepe söylentisi çıkmıştı

Türkiye'de de büyük ilgi gören bu gelişmeler üzerine Abramovich’in Göztepe satın almaya çalıştığına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak bu söylentilerin İngiliz gazeteci Thom Gibbs’in esprili bir yorumu ve “Roman Abramovich jetini ve yatını Türkiye’ye taşıyor ” başlıklı yazısıdaki, Chelsea ile Göztepe arasında paralellikler kurduğu bir şakadan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Göztepe kulübü de basına yansıyan iddiayı yalanlamıştı.