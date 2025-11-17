Çimsa EBRD'den finansman desteği sağladı

Çimsa'nın sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yatırımlarına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 50 milyon avro tutarında yeşil finansman desteği sağladı.

17.11.2025 12:24:130
Şirketten yapılan açıklamaya göre, EBRD tarafından sağlanan yeşil finansman, şirketin Mersin tesisinde yürüttüğü kapsamlı dekarbonizasyon (karbonsuzlaştırma) program ve yeni kurulacak Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) fırını ile mevcut gri ve beyaz çimento fırınlarında uygulanacak çeşitli emisyon azaltım yatırımlarını kapsıyor.

Türkiye'ye 2009 yılından bu yana 22 milyar avronun üzerinde finansman sağlayan EBRD, Çimsa ile 50 milyon avroluk uzun vadeli yeşil finansman anlaşmasına imza attı. EBRD, 2024 yılında da Çimsa'ya 25 milyon avroluk finansman sağlayarak Türkiye'de çimento sektörüne yapılan ilk yatırımını gerçekleştirmişti.

Bugün CAC üretiminde dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olan Çimsa, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanındaki küresel büyüme stratejisini kararlı adımlarla sürdürüyor. CAC ürünleri, üretim sürecinde geleneksel gri çimentoya kıyasla çok daha düşük karbon ayak izine sahip olmasıyla sektörün yeşil dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Başkan Vekili Erdem Yaşar, sektörün önde gelen oyuncularından Çimsa ile işbirliklerinin büyümesine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yaşar, "Çimsa, örnek teşkil eden çalışmalarıyla yalnızca kendi rekabetçiliğine değil, aynı zamanda sektörün gelişimine ve gezegenimizin sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Umut Zenar, Çimsa olarak tüm yatırımlarını sorumluluk, verimlilik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiklerini kaydetti.

Bilim temelli hedeflerinin rehberliğinde emisyonlarını azaltmaya, yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya ve alternatif yakıt uygulamalarını tesislerinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerine değinen Zenar, "EBRD ile yaptığımız bu işbirliği, karbonsuzlaştırma yolculuğumuzu hızlandırırken, sektörümüzün düşük karbonlu geleceğe geçişi için de önemli bir örnek teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.


