Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı

Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları geçen yılın aynı dönemine göre azalırken otomobil ihracatı artış gösterdi.

14.08.2023 09:44:250
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Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, ülkede temmuzda 2 milyon 400 bin otomobil üretilirken 2 milyon 390 bin otomobil satıldı. Otomobil üretimi yıllık bazda yüzde 2,2, satışları ise yüzde 1,4 azaldı.

Otomobil üretimi ilk 7 ayda 15 milyon 650 bine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış kaydetti, 15 milyon 630 bine ulaşan satışlar yüzde 7,9 yükseldi.

İlk 6 ayda üretim yıllık 9,3, satışlar ise yüzde 9,8 artmıştı.

İhracat yüzde 63 arttı

Öte yandan temmuzda otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre belirgin artış kaydetti.

Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) verilerine göre, geçen ay toplam 310 bin otomobil ihraç edilirken otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 63 arttı.

İlk 7 ayda Çin'den toplam 1 milyon 990 bin araç ihraç edilirken ihracat artışı yüzde 81'e ulaştı.

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Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı

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