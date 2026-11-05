Eti, Trubar'ı Türkiye'den dünyaya taşıyacak

ETİ’nin yılın başında 173 milyon dolarlık yatırımla portföyüne kattığı Kuzey Amerika merkezli protein bar markası TRUBAR, şirketin hem global büyümesinde hem de yeni nesil atıştırmalıklara açılımında önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’ye özel reçetelerle Eskişehir’de üretilen marka, çilekli, hindistan cevizli ve yer fıstıklı üç çeşitle raflara çıktı. Şirketin hedefi, Türkiye’deki üretim gücünü kullanarak markayı farklı coğrafyalara taşımak ve ürün ailesini protein barların ötesine genişletmek.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Türkiye lansmanında konuşan ETİ Global CEO’su Ercan Öz, TRUBAR yatırımını değişen tüketici beklentileri doğrultusunda portföylerini dönüştürme stratejisinin somut örneklerinden biri olarak tanımladı.

ESKİŞEHİR’DEN GLOBAL PAZARLARA

TRUBAR’ın büyümesinde ETİ’nin 65 yıllık atıştırmalık deneyimi, Ar-Ge ve üretim teknolojisi belirleyici olacak. Türkiye için geliştirilen ürünler Eskişehir’de üretilirken buradan ihracat yapılması da planlanıyor. Yeni ürün çalışmalarında Türk tüketicisinin damak tadı ve yerel lezzetler dikkate alınacak. Ürün portföyünün zaman içinde yalnızca barlarla sınırlı kalmaması hedefleniyor.

Bu planın arkasında ETİ’nin kendi üretim teknolojisini geliştirme yetkinliği de bulunuyor. Şirketin yıllık 6,8 milyar adetlik üretim ve satış hacmini destekleyen hatların geliştirilmesinde ETİ Makine rol üstleniyor. Eskişehir’deki kek fabrikasının üretim hatlarının yüzde 90’dan fazlası da ETİ Makine imzası taşıyor.

Öz, TRUBAR’ın kuruluş hikayesinde kendilerini en çok etkileyen noktanın, insanların sevdikleri lezzetlerden vazgeçmeden beslenme tercihlerine uygun seçeneklere ulaşabilmesi olduğunu söylüyor. Markanın kurucusu Erika’nın ev mutfağında başlayan ürün geliştirme hikayesi, Gülay Kanatlı’nın Firuz Kanatlı ile ev mutfağında yaptığı ürün denemeleriyle de benzerlik taşıyor.

PROTEİN BARLARDA YÜZDE 103 BÜYÜME

ETİ’nin bu alana yatırımının arkasında kategorideki hızlı büyüme de var. Öz’ün paylaştığı verilere göre 2026’nın başından lansman tarihine kadar geçen dönemde fonksiyonel bar kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre tonaj bazında yüzde 19,2 büyüdü. Protein barlarda ise büyüme yüzde 103’e ulaştı. Kategori son üç yılda yaklaşık altı katına çıktı.

Bu tabloyu tüketicilerin protein içeriği yüksek atıştırmalıklara ilgisinin arttığının göstergesi olarak değerlendiren Öz, “Biz de bu kategoriye ETİ’nin en güçlü olduğu yerden, lezzetten yaklaşıyoruz” diyor. Şirket, protein barları yalnızca fonksiyonel özellikleri için alınan ürünlerden, günün farklı anlarında lezzeti için de tercih edilen seçeneklere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Öz, yaklaşımını şöyle anlatıyor: “TRUBAR ile bitkisel bazlı protein ve lif içeriğini tatlı lezzetiyle buluşturuyor, bunu Türkiye’de tüketicilerimizin beklenti ve damak tadına göre geliştirdiğimiz özel reçetelerle sunuyoruz.”

TÜKETİCİ LEZZETTEN VAZGEÇMİYOR

Lansmanda ilk kez açıklanan ETİ’nin “Yeni Nesil Beslenme Alışkanlıkları” araştırması da bu yaklaşımı destekleyen sonuçlar ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 90’ı proteinin herkes için gerekli olduğunu düşünürken yüzde 75’i günlük beslenmesinde protein tüketimine önem verdiğini belirtiyor. Sağlıklı olduğunu düşündüğü ürünlerin aynı zamanda lezzetli olmasını bekleyenlerin oranı yüzde 81. Sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 75.

Araştırmaya katılanların yüzde 61’i tatlı keyfi sunan yüksek proteinli paketli atıştırmalık seçeneklerinin artmasını istiyor. Yüksek lifli alternatiflerde aynı beklentiyi dile getirenlerin oranı yüzde 64’e ulaşıyor.

TRUBAR, bu beklentilere bitkisel bazlı protein ve lif içeren, vegan ve glutensiz reçeteleriyle karşılık vermeyi hedefliyor. Markanın açıklamasına göre içeriğinin yaklaşık yarısını protein ve lif oluşturuyor; şekeri meyvelerden geliyor, koruyucu ve renklendirici içermiyor.

Türkiye lansmanında içerik üreticisi ve şef İdil Yazar yeni nesil beslenme tercihlerini değerlendirirken markanın Türkiye’deki yüzü Pınar Deniz’in rol aldığı reklam filmi de ilk kez gösterildi. Üç çeşitle başlayan Türkiye yolculuğunun, yeni lezzetler ve farklı ürünlerle genişletilmesi planlanıyor.