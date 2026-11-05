Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Kasım 2026)

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 3,59 artışla 6 bin 530 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 6 bin 636 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 588 liradan satılıyor.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın politikalarını hayata geçirme noktasında siyasi açıdan elini zayıflattı.

Altının onsu ise ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının etkisiyle yükselmeye devam ederek yüzde 1,23 artışla 4 bin 112 dolardan işlem görüyor. Diğer taraftan ABD'de başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasındaki siyasi ayrışmanın ülkede siyasi kaynaklı büyük politika değişikliklerinin önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle varlık fiyatlarındaki hareketler dikkati çekiyor. ABD'de tahvil piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,0470 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,0170'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,0470 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 56,4920'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 67,6790'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 101,2 seviyesinde bulunuyor.