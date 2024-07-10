Çinli BYD yetkilileri, Manisa'da arazi baktı

Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, kentte ziyaretlerde bulundu.

10.07.2024 09:43:100
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Çinli BYD yetkilileri, Manisa'da arazi baktı

Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Heyetin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Vali Ünlü, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracak olan dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması yetkililerini İlimizde misafir ettik. Yapılacak yatırımın Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Çin heyetinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ettiği öğrenildi.

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