Döviz ve altın güne nasıl başladı? 16 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,5270 seviyesinde bulunuyor.

16.10.2026 10:06:380
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? 16 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,4650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5270 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,7050, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 65,9880 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 646 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 1,72 üstünde 6 bin 632 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 646 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 4 bin 173 dolarda seyrediyor.

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