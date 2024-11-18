Çinli kompresör üreticisi İzmir'de yatırıma hazırlanıyor

Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımını İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) yapacağı bildirildi.

18.11.2024 11:05:240
Paylaş Tweet Paylaş
Çinli kompresör üreticisi İzmir'de yatırıma hazırlanıyor

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Çinli firmanın İZBAŞ'ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini belirterek bu yatırımın Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak. Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş'te yeni kurallar

İş'te yeni kurallar

Aranan yetenek alarmı!

Aranan yetenek alarmı!

44 CEO nereden?

44 CEO nereden?

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

İlk hatam

İlk hatam

Yönetici alımında sessiz dönem

Yönetici alımında sessiz dönem

Yorum Yaz