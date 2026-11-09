Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Kasım 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,1550'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,1820 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 56,1120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 67,2700'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 102 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 643 liradan işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 6 bin 555 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 6 bin 643 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 552 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dolar endeksindeki azalışın etkisiyle yüzde 1,31 artışla 4 bin 119 dolarda seyrediyor.