Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen dengelenme arayışına karşın enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması ve küresel faizlerdeki artış eğiliminin sürmesiyle karışık seyrediyor.

Geçen hafta ABD'deki seçim sonuçlarının olası yansımalarına ilişkin belirsizliklerle teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının zayıfladığı küresel piyasalar, yeni haftaya yatırımcıların yön arayışıyla başladı.

Cuma günü New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen dengelenme yeni haftada Asya'ya taşınırken bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve enerji tarafındaki risklerin beklendiği ölçüde sönümlenmemesi yatırımcıları temkinli kalmaya yönlendiriyor.

Analistler, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerinin özellikle ABD'nin son yıllardaki büyümesinde önemli rol oynadığını belirterek, Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayacağına ilişkin beklentiler yoğunlaşsa da bu sınırlamaların aşırı boyutlara ulaşmayacağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 azalışla 5.018 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,51 yükselişle 58.874 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38 artışla 3.662 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 kazançla 24.514 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 kayıpla 80.917 puanda seyrediyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin’de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin altında artarken eylül ayına göre yavaşladı. Ülkede ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 5,7 ile Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Çin’deki üretici enflasyonu, Orta Doğu’daki gerginlikler nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra yapay zeka gibi gelişmekte olan sektörlerden gelen talepten dolayı hızlandı. Söz konusu veriler, ülkedeki zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki uçurumu ortaya koydu.