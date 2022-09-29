Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük savaşım faizle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel’de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.” dedi.

Erdoğan, “(e-Ticaret Kanunu) Meclis’te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM’ye götürmesini takdirinize bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Bu akşam Sayın Putin ile görüşmemiz olacak ve kendileriyle Ukrayna ile olan sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz” ifadelerini kullandı.