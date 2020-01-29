Dev şirketlerin virüs korkusu artıyor

Çin'deki koronavirüs salgını, ülkede yatırımı olan dev şirketleri korkutuyor. Honda ve Toyota, ülkedeki üretimlerine ara verirken, Starbucks 2 bin şubesini kapattı.

Honda Motor, Çin'de bulunan iki motorsiklet fabrikasında koronavirüs salgınının önüne geçilmesi çabalarına destek amacıyla 9 Şubat'a kadar kapattı. Benzer şekilde bir açıklama da Toyota'dan geldi. Japon otomotiv devi Çin'deki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.

Honda, Tianjin ve Taicang kentlerinde bulunan bu iki fabrikada üretimi durdurmasının yarı sıra Shanghay'da motosiklet genel merkezide Çin Yeni Yılı tatilini 10 Şubat'a kadar uzattı.

Honda Motor'un Wuhan'da bulunan 3 otomobil fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmeleri planlanıyordu.

Honda ve Toyota'nın yanısıra, General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun sahibi PSA Group da Çin'de üretimlerine korona virüs nedeniyle ara vermişti.

British Airways, Çin uçuşlarını durdurdu

Öte yandan, British Airways, Britanya'nın koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat konusunda yayınladığı uyarının ardından Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.



British Airways'in internet sitesinde Ocak ve Şubat için doğrudan bir uçuş görünmüyor.

2 bin dükkanını kapatıyor

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri olan Starbucks, çalışanlarını koronavirüs salgınından korumak ve hükümetin salgın ile mücadele çabalarına destek için Çin'deki şubelerinin yarısını kapattığını açıkladı.

Starbucks'ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'de 4300 kahve dükkanı bulunuyor.

Çin'de yaptığı satışlar Starbucks'ın global cirosunun yüzde 10'unu oluşturuyor.