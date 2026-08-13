Dijital bağımsızlığın yeni anahtarı: Yerli yapay zeka teknolojileri

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, yerli yapay zeka teknolojilerinin Türkiye’nin dijital bağımsızlığı ve küresel rekabet gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Yapay zekada sadece kullanıcı olmak yeterli değil; kendi teknolojisini geliştiren ülkeler geleceğin ekonomisinde söz sahibi olacak” dedi.

Yapay zeka teknolojileri dünya ekonomisini yeniden şekillendirirken, ülkeler de bu dönüşümde güçlü bir konum elde etmek için kendi teknolojik altyapılarını geliştirmeye odaklanıyor. Son yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan yerli yapay zeka girişimleri ise ülkenin teknoloji üretme kapasitesinin güçlendiğine işaret ediyor.

Yapay Zeka Artık Bir Teknoloji Konusundan Çok Daha Fazlası

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, yapay zekanın artık yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı bir konu olmadığını, veri yönetiminden siber güvenliğe, ekonomik rekabetten dijital egemenliğe kadar birçok alanda stratejik önem taşıdığını söyleyerek, “Bugün yapay zeka; veri, güvenlik ve rekabet gücü başlıklarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu nedenle kendi dilimizi, kültürümüzü ve ihtiyaçlarımızı anlayan teknolojiler geliştirmek, geleceğin dijital ekonomisinde güçlü bir konum elde etmek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Dijital Bağımsızlığın Anahtarı Yerli Yapay Zeka





Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılmasının tüm ülkeler için öncelikli hedeflerden biri haline geldiğini vurgulayan Onay, özellikle kamu kurumları ve stratejik sektörlerde verilerin ülke sınırları içinde işlenmesinin önemine dikkat çekti. Yerli yapay zeka çözümlerinin veri güvenliği ve dijital egemenlik açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Onay, “Veri artık yeni çağın en değerli kaynağı olarak görülüyor. Verinin nerede işlendiği ve nasıl korunduğu her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Yerli yapay zeka teknolojileri, stratejik verilerin ülke içinde kalmasına katkı sağlayarak dijital bağımsızlığı güçlendirebilir” diye konuştu.

Türkiye’nin Güçlü Potansiyeli Daha Fazla Yatırım Bekliyor

Türkiye’nin genç ve nitelikli insan kaynağı açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Onay, yapay zeka alanında daha güçlü bir konuma ulaşabilmek için teknoloji yatırımlarının artırılması gerektiğini söyleyerek, özellikle veri merkezleri, yüksek işlem kapasitesine sahip altyapılar ve büyük ölçekli yapay zeka projelerinin önemine dikkat çekti ve üniversite-sanayi iş birliklerinin de ekosistemin gelişiminde kritik rol oynadığını belirtti.

Onay, “Türkiye’nin mühendislik yetkinliği ve girişimcilik potansiyeli oldukça yüksek. Ancak küresel ölçekte rekabet edebilmek için bu potansiyelin güçlü altyapılarla desteklenmesi gerekiyor. Yapay zeka yarışında başarı yalnızca iyi fikirlerle değil, sürdürülebilir yatırımlarla mümkün oluyor” dedi.

Yerli ve Küresel Modeller Birlikte Değer Üretebilir

Yapay zeka ekosisteminde yerli ve küresel teknolojilerin birbirinin alternatifi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Onay, kısa vadede uluslararası çözümlerden yararlanmanın doğal olduğunu ancak uzun vadede yerli teknolojilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Küresel oyuncuların sahip olduğu veri, yatırım ve altyapı avantajları oldukça büyük. Ancak Türkçe dil yetkinliği yüksek, yerel ihtiyaçları anlayan ve belirli sektörlerde uzmanlaşan yerli yapay zeka çözümleri önemli bir kullanım alanı oluşturabilir. Asıl hedef, bu iki yaklaşımı dengeli şekilde kullanarak güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturmak olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin Rekabeti Veri ve Altyapı Üzerinden Şekillenecek

Yapay zekanın geleceğinde başarının yalnızca model geliştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Suha Onay, rekabetin temelinde veri kalitesi, işlem kapasitesi ve sürdürülebilir teknoloji yatırımlarının bulunduğunu söyleyerek sözlerini şöyle bitirdi:

“Yapay zekada güçlü olmak isteyen ülkeler için bu artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk. Güçlü modeller geliştirmek önemli ancak bunu mümkün kılan unsur kaliteli veri, güçlü altyapı ve uzun vadeli yatırım vizyonudur. Türkiye’nin de yapay zekada tüketen değil, üreten bir ülke konumuna yükselmesi gerektiğine inanıyorum”