Çitlekçi halka arzında sonuçlar açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Çitlekçi Mağazacılık’ın 2,69 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 556 bin 728 yatırımcı katıldı. Halka arzda satışa sunulan payların yaklaşık 7,83 katına karşılık gelen talep toplandı.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin (CITAS) halka arz sonuçları belli oldu. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirildi.

10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde şirket payları 73,70 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olarak gerçekleşti.

KAP açıklamasına göre Çitlekçi halka arzında, satışa sunulan 36 milyon 500 bin TL nominal değerli paylara karşılık toplam 285 milyon 705 bin 992 TL nominal tutarında talep toplandı. Böylece halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,83 katına ulaşan talep oluştu.

Kişi başı kaç lot dağıtıldı?

Yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 14 milyon 600 bin lot dağıtıldı. Pay almaya hak kazanan 555 bin 169 bireysel yatırımcı dikkate alındığında, kişi başına düşen ortalama dağıtım yaklaşık 26,3 lot olarak hesaplandı.

Halka arzda planlanan tahsisatın %40'ı yurt içi bireysel, %10'u yüksek talep grubuna, %25'i yurt içi kurumsal ve %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.