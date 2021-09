Dikkat çekici görünümüyle Yeni Jaguar E-PACE Türkiye’de

Jaguar, güçlü tarzı, zarif tasarım detayları ve yüksek teknolojiyle iş dünyasının profesyonellerinin ihtiyacı olan konforu ve lüksü bir arada sunuyor.

Hem şehir içindeki yoğun günlük kullanım sırasında performanslı bir sürüş deneyimi sunan, hem de hafta sonlarında veya tatillerde geniş hacmi ve teknolojileriyle rahat bir yolculuk imkanı sunan Jaguar'ın kompakt SUV aracı Yeni Jaguar E-PACE’e ilgi her geçen gün artıyor.

Pek çok profesyonel son yıllarda sedan modellerden daha dinamik bir sürüş performansı sunan kompakt SUV’a geçiş yaparken, Jaguar da bu alanda ne kadar başarılı olacağını E-PACE ile ortaya koyuyor. Yeni Jaguar E-PACE şimdi yenilenmiş tasarımıyla ve dinamik teknolojileriyle daha da büyük beğeni topluyor.

Peki yeni E-PACE ne sunuyor?

Jaguar, yeni E-PACE modeliyle, etkileyici tasarım ve dinamik performansın ideal birleşimini sunarken, yenilenen ön farlar tasarımda ilk göze çarpan detayların başında geliyor.

Yine aracın arka tarafında da kullanılan tam LED stop grubu, Jaguar E-PACE’in teknolojisini ve modernliğini yansıtıyor. Daha dinamik bir tasarım isteyenler için ise R-Dynamic paketinde parlak siyah alt tampon, krom yan havalandırma çerçevesi, “Kontrast Diamond Turned” kaplamalı jantlar yer alıyor. Ayrıca Black Pack dış tasarım paketi tüm donanım seviyelerinde isteğe bağlı tercih edilebiliyor.

Lüks ve Konforun Kusursuz Kombinasyonu

Yeni Jaguar E-PACE’in kabini, malzeme kalitesi ve konfor donanımlarıyla sınıfında standartları belirliyor. İç mekanın kalbinde konsolun merkezine entegre edilmiş 11,4 inç kavisli cama sahip HD dokunmatik Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya sahip cam ekran, hem parlama önleyici hem de parmak izlerini daha az gösteren teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Böylelikle dokunmatik ekran üzerinde hem rahatsız edici parmak izi detayları çok gözükmüyor hem de erişmek istediğiniz detaylara daha kolay ve hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Sürücü odaklı iç mekanda bulunan yeni vites seçici, “kriket topu dikişi” ve alt kısmında yer alan metal malzemelerle lüks hissiyatını artıyor. Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE’den tanıdığımız yeni direksiyon tasarımı, metal vites değiştirme kanatçıklarına da sahip.

Verimli 1.5 Litrelik Ingenium Motor

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın Premium Transverse Mimarisi üzerinden yükseliyor. 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, verimli Ingenium motor ailesinin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. 1.5 litrelik motor, mükemmel verimlilik ve yakıt tüketimine katkıda bulunan düşük sürtünme seviyeleri ile yüksek performans sağlıyor.

Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160 beygir gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8,0 litrelik tüketim değeri sunan motor, Yeni Jaguar E-PACE’i 10,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

Üstün Yol Tutuş ve Geliştirilmiş Konfor

Yeni Jaguar E-PACE'in gövde mimarisinde yapılan önemli güncellemeler, gelişmiş sürüş dinamiklerine ve konfora katkıda bulunuyor. Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın genlerinde yer alan çevikliği korurken, daha konforlu bir sürüş sağlayan gelişmiş ön süspansiyon bağlantı noktası sertliği de sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte, kabindeki titreşim ve gürültü azaltılarak tüm yolcular için konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatılabiliyor.

Aniden yağan bir yağmur veya sabah uyandığınızda karşılaştığınız karlı hava artık sizi tedirgin etmeyecek. Yeni Jaguar E-PACE, yol koşullarına bağlı olarak sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen “Comfort”, “Eco”, “Yağmur- Buz- Kar” ve “Dynamic” Sürüş Kontrolü özelliğine de sahip. Yeni vitesin yanında konumlandırılan bir düğmeyle, Yeni Jaguar E-PACE'in direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve “Uyarlanabilir Süspansiyon” kalibrasyonları yol koşullarına uygun olarak seçilebiliyor.

Son Nesil Teknolojiler

Yeni Jaguar E-PACE, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11,4 inç HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın üç kat daha parlak, yüzde 48 daha büyük ve basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi Apple Carplay® desteğini de standart olarak sunuyor. Böylelikle yolculuğunuzda telefonunuzda yer alan istediğiniz müziği ve uygulamayı açabilir, güzel bir yolculuk geçirebilirsiniz. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Merkezi 11,4 inç dokunmatik ekranı, gelişmiş grafikleriyle 12,3 inç HD dijital gösterge tamamlıyor.

Kabin Hava İyonizasyon Sistemi, alerjenleri ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldıran NanoeTM teknolojisi sayesinde iç hava kalitesini iyileştiriyor. Sistem, yolcu sağlığını ve konforunu iyileştirmek için PM2.5 partikülleri dahil ultra ince partikülleri yakalayan ve merkezi dokunmatik ekrandaki 'Purify' düğmesine basılarak etkinleştirilen PM2.5 filtrelemesine sahip olmasıyla sınıfında fark yaratıyor.

Gelişmiş LED teknolojisine sahip farlar S donanım paketi seviyesiyle standart olarak gelirken, SE ve HSE donanım paketi seviyelerinde Otomatik Uzun Far Yardımı özelliğine sahip yeni çift “J” blade signature farlar bulunuyor. Yeni far teknolojisi, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun ve kısa far arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Daha fazla konfor için, Yeni Nesil Activity Key, geleneksel anahtarlığa ihtiyaç duymadan aracı kilitlemek, kilidini açmak ve çalıştırmak için kullanılabiliyor.

Güvenlik Standart

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın ClearSight Dikiz Aynası teknolojisine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. SE donanım paketiyle birlikte standart olarak sunulan sistem, tek bir hareket ile sürücünün aracın arka tarafını engelsiz bir şekilde görmesini sağlayarak daha fazla güvenlik sağlıyor. Alışveriş sonrası bagajın ağzına kadar dolması veya uzun boylu arkadaşınızın arka koltukta ortaya oturması bundan sonra yolculuklarınız için engel teşkil etmeyecek. Ayrıca tüm paketlerde standart olarak gelen yeni 3D Surround Kamera teknolojisi, araçla manevra yaparken daha fazla ayrıntıyı gerçek zamanlı görüntüleme seçeneği ile sunuyor. 3D Surround Kamera teknolojisi ile (3D Çevre Görüş Kamerası) aracınız ile dar sokaklarda ilerlemek veya park etmek artık daha kolay ve daha rahat.

Jaguar’ın “Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü”, sürücünün uykulu olup olmadığını algılayabiliyor ve mola vermesi için sürücüyü uyarabiliyor. Teknoloji, yorgunluk belirtilerini tespit etmek için direksiyon, pedal tepkileri ve genel sürüş davranışı dahil olmak üzere hassas şekilde ölçülen veri noktasından gelen bilgileri kullanıyor.

Daha detaylı bir inceleme için; Jaguar Türkiye web sitesine veya Jaguar Online Rezervasyon Platformu'na göz atabilirsiniz.

Yeni Jaguar E-PACE’i daha yakından keşfedin!





Bu bir ilandır.