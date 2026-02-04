Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların hızının arttığını ve bunun, ekonomi programına artan güveni gösterdiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşmasını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor ve bu, ekonomi programımıza artan güveni gösteriyor" ifadesini kullanan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların, 2025'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji projelerine 2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi, yeşil dönüşümü hızlandıracak, enerji güvenliğini artıracak ve enerji ithalatına bağımlılığı yapısal olarak azaltacak. Programımızın son aşamasındayız, kalıcı fiyat istikrarını sağlarken sürdürülebilir yüksek büyüme için temelleri atıyoruz."