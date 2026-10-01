Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,0340 seviyesinde bulunuyor.

1.10.2026 09:58:000
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Ekim 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,0110'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,0340 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,5880'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,1430'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 605 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 6 bin 548 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 605 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 879 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 315 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.

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