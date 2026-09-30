La Lorraine’de iki üst düzey atama

La Lorraine Bakery Group, Türkiye ve Orta Doğu’daki büyüme hedefleri doğrultusunda liderlik organizasyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, şirketin stratejik satın alma yetkinliklerini ve üretim-lojistik organizasyonunu daha ileri taşımak üzere iki önemli üst düzey atama gerçekleştirildi.

La Lorraine’de Funda Yıldırım, Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü, Şener Karaoğlu ise Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörü olarak görevlendirildi. Satın alma, tedarik zinciri, operasyonel mükemmellik, üretim ve lojistik alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yıldırım ve Karaoğlu, yeni görevlerinde La Lorraine’in Türkiye ve Orta Doğu’daki büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.

La Lorraine’de Funda Yıldırım, Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü Oldu





Funda Yıldırım, La Lorraine bünyesinde Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü olarak atandı. Türkiye ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı Neslihan Nigiz Ulak'a doğrudan bağlı çalışacak Yıldırım; yeni görevinde Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki satın alma stratejilerine liderlik edecek. Stratejik tedarikçi iş birliklerini geliştirmekten, sürdürülebilir satın alma uygulamalarını güçlendirmekten ve şirketin büyüme hedeflerini destekleyecek değer odaklı satın alma organizasyonunun gelişimine katkı sağlamaktan sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Funda Yıldırım, profesyonel kariyerine 2000 yılında Türk Henkel bünyesinde başladı. Yıldırım, burada ham madde, ambalaj malzemeleri, endirekt malzemeler ile hizmet satın alımları alanlarında farklı satın alma yöneticiliği görevleri üstlendi. 2009-2011 yılları arasında Evyap bünyesinde Stratejik Kaynak Yönetimi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yıldırım; ham madde, ambalaj malzemeleri, endirekt malzemeler ve hizmet satın alımlarını kapsayan geniş bir satın alma portföyünü yönetti. Kariyerinin son 14 yılını Unilever bünyesinde geçiren Yıldırım, bu süre boyunca Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, İsrail ve global organizasyonda giderek artan sorumluluklara sahip farklı satın alma liderliği pozisyonlarında görev aldı. Türkiye, İsrail ve İran kümesinden sorumlu Yatırım ve Lojistik Kıdemli Satın Alma Müdürü, ardından Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve İsrail bölgesi için Emtia ve Gıda Ham Maddeleri Kıdemli Satın Alma Müdürü olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında Meyve, Kuruyemiş, Şekerleme ve Fırıncılık Ürünleri kategorilerinden sorumlu Global Satın Alma Müdürü olarak görev alan Yıldırım, son olarak Orta Doğu, Türkiye ve İsrail Dondurma & Beslenme Kategorileri Satın Alma Direktörü olarak görevinde bulundu.

La Lorraine Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörlüğü Görevine Şener Karaoğlu Atandı





Şener Karaoğlu, La Lorraine bünyesinde Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörü olarak göreve başladı. Türkiye ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı Neslihan Nigiz Ulak’a doğrudan bağlı çalışacak Karaoğlu, bölgedeki üretim ve lojistik operasyonları yöneterek, şirketin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek yapının güçlendirilmesinden sorumlu olacak. Yeni görevinde Karaoğlu; operasyonel mükemmellik, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında üretim altyapısının ve lojistik yetkinliklerin geliştirilmesine liderlik edecek.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Procter & Gamble'da başlayan Karaoğlu, Kalite Güvence Grup Yöneticisi, CEEMEA Girişim Yöneticisi ve MPO & QA Yöneticisi gibi çeşitli liderlik pozisyonlarında bulundu. 2016-2017 yılları arasında ise yine Procter & Gamble bünyesinde Fater Gebze Fabrika Müdürü olarak görev yaptı. 2017-2020 yılları arasında Pladis Global'de Global Operasyonel Mükemmeliyet Lideri olarak görev yapan Karaoğlu, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki operasyonel mükemmeliyet çalışmalarında sorumluluk üstlendi. 2020-2022 yılları arasında Nobel İlaç'ta Üretim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karaoğlu, 2022 yılından itibaren ise aynı şirkette Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevinde Entegre Planlama, Satın Alma, Müşteri Hizmetleri ve Lojistik olmak üzere temel tedarik zinciri fonksiyonlarını yönetti ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesine katkı sağladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Şener Karaoğlu, operasyon, üretim, tedarik zinciri, kalite ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip.