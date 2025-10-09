Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Ekim 2025)

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 408 liradan işlem görüyor.

9.10.2025 09:50:300
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Ekim 2025)

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 1,5 artışla 5 bin 419 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 32 dolarda seyrediyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,7200 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6950'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,7200 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,6350, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,9650 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.

