Araştırmaya göre Türkiye'de her 3 kişiden biri kripto işlemi yapıyor

Paribu, üç yıldır FutureBright Group iş birliğiyle yürüttüğü ve 2020 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Dijital varlıkların yatırım dünyasındaki konumunu, kullanıcı davranışlarını ve sektörel algıyı mercek altına alan çalışma, Türkiye’de kripto paraların artık alternatif değil, ana akım bir yatırım tercihi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Araştırma, kripto para bilinirliğinden işlem alışkanlıklarına, yatırım motivasyonlarından demografik eğilimlere kadar birçok başlıkta veriler sunuyor. Rapor, 1 Temmuz 2025-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye’yi temsilen 12 ilde bilgisayar destekli yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen kantitatif araştırma sonuçlarına dayanıyor.

Bilinirlik doyum noktasına ulaştı

Araştırma sonuçlarına göre üç yıldır üst üste yüzde 99 olarak ölçülen kripto para bilinirlik oranı, Türkiye’de kripto para bilinirliğinin doyum noktasına ulaştığını doğruladı. Araştırmanın ilk yılında bu oran yüzde 16 olarak kaydedilmişti. Kripto para kavramını duyanların yüzde 99 olarak ölçülen oranı, 2023’ten bu yana değişmedi. Kripto para işlemi yapanların oranında 2020’den bu yana görülen artış trendi, bu yıl altıncı kez yayımlanan araştırma sonuçlarında da bozulmadı. Rapora göre kripto paralarla işlem yapanların oranı son bir yılda yüzde 27’den yüzde 31’e yükseldi. Türkiye’de 3 kişiden birinin kripto para işlemi yaptığını gösteren rapor, her 5 katılımcıdan birinin son 6 ay içinde işlem yapmaya başladığını ortaya koydu.

Akan Abdula-Emirhan Erdoğan-Yasin Oral-Burçak Güler-Caner Yıldırım (Soldan Sağa)

En güvenilen hala altın

Katılımcıların en çok güvendiği yatırım ve tasarruf aracı altın oldu. Bu güven, yatırım ve tasarruf tercihlerine de yansıdı. Yatırım tercihleri arasında ilk sırada altın yer alırken, her 3 kişiden birinin kripto paraları tercih ettiği görüldü. Kripto paraların bu oranla yatırım tercihleri arasında Türk lirası, gayrimenkul, borsa / yatırım fonu ve bireysel emeklilik (BES) gibi araçları geride bıraktığı görüldü.

Motivasyon yüksek getiri potansiyeli

Yüksek getiri potansiyeli, kripto para işlemi yapanların başlıca motivasyonları arasında liderliği korudu. Araştırmaya göre kripto parayla işlem yapan 5 kişiden 3’ü, ilk motivasyonlarının “yüksek getiri potansiyeli” olduğunu söyledi. Öte yandan kripto paraların gelecekte kullanımının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 54’e yükseldi. Bu oran, 2022’de yüzde 27 olarak kaydedilmişti. Ayrıca kripto paraların trend olduğu için tercih edilme oranı, yüzde 45’ten yüzde 37’ye geriledi.

İşlem yapma oranı en yüksek olan yaş grubu 25-34

Araştırma, kullanıcıların kripto para işlem platformlarından beklentilerine ışık tuttu. Kullanıcıların kripto para işlem platformlarından beklentileri arasında ilk sırada “güvenlik” yer alırken, 2 kişiden birinin “kişiye özel avantajlar” sunulmasını beklediği görüldü.

2025’te kripto paralarla işlem yapan 25-34 yaş grubunun oranı yüzde 29’dan yüzde 34’e yükseldi. Kripto para işlemi yapan ortalama yaş ise 34,2 olarak ölçüldü. Öğrenim durumuna göre işlem yapma oranları, ilköğretim, lise ve üniversite fark etmeksizin tüm gruplarda arttı.