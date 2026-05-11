Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Mayıs 2026)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,3810 seviyesinden işlem görüyor.

11.05.2026 10:13:150
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,3500'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,3810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,4190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 61,7230'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 809 liradan işlem görüyor.

Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 809 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 180 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 590 liradan satılıyor.

Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde yükselen altının onsu da yüzde 1,1 azalışla 4 bin 668 dolardan işlem görüyor.

