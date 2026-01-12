Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Ocak 2026)

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 253,1 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 572 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 118 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 43,1420 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 43,0980'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,1420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,3560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 57,9710'den satılıyor.