Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ağustos 2026)

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 47,7750 seviyesinde bulunuyor.

13.08.2026 09:47:020
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7640'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 47,7750 seviyesinde bulunurken, aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,5290'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 724 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 6 bin 769 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 724 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 39 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 953 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 379 dolarda seyrediyor.

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