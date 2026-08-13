Sabancı Holding'den 2026'nın ilk yarısında 14,5 milyar lira net kar

Sabancı Holding, 2026 yılının ilk yarısında 14,5 milyar lira net kar elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, 2026'nın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını paylaştı.

Stratejik odak alanlarında büyümesini sürdüren holding, bu dönemde Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki hisselerinin tamamını 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden satarak, yaklaşık 428 milyon dolar nakit elde etti.

Yılın ilk yarısındaki net karı 14,5 milyar lira olarak gerçekleşen holdingin hisse devri 31 Temmuz'da tamamlanan CarrefourSA satışının finansal sonuçlarına yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yansıması bekleniyor.

- Enerjisa Enerji yatırımlarını yüzde 153 artırdı

Türkiye'nin elektrik altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını hızlandıran Enerjisa Enerji, yılın ilk yarısında elektrik dağıtım şebekesi yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artırdı. Şirket, şebekenin modernizasyonu, dijitalleşmesi ve artan elektrik talebine hazırlanmasına yönelik yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümünü destekledi.

Enerjisa Üretim, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da toplam 269 megavat (MW) kurulu güce sahip 4 rüzgar enerji santralini devreye aldı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-2) yolculuğunu tamamladığında Türkiye'nin toplam rüzgar kurulu gücünün yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılamayı hedefleyen şirket, devam eden yatırımların tamamlanması ve yeni kapasite artışlarının devreye alınmasıyla 2028'in sonu itibarıyla en az 6 bin 250 MW kurulu güce ulaşmayı planlıyor.

ABD'deki enerji alanında büyüme yolculuğunda önemli bir adımı tamamlayan Sabancı Renewables, Teksas eyaletinde toplam 286 MWdc kapasiteli Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi santralleri için 382 milyon dolar proje finansmanı ve 151 milyon dolar vergi teşviki bazlı finansman sağladı.

Türkiye ekonomisini desteklemeyi sürdüren Akbank, yılın ilk yarısında sağladığı kredi desteğini 2 trilyon 233 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 913 milyar lira seviyesine çıkardı.

Çimsa, kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretiminde ve satışında aylık bazda kendi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, global büyüme vizyonu doğrultusunda CAC ürün ailesini ilk kez Japonya'ya ihraç etti. Eskişehir Fabrikası'nda Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi yatırımını tamamlayarak devreye alan şirket, İrlanda'daki Mannok tesisine çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurmak için çalışmalara başladı. Mannok, satın almanın ardından kısa süre içinde temettü dağıtımını gerçekleştirdi. Mannok, Çimsa'nın uluslararası büyüme stratejisine güçlü nakit üretimi ve hissedar değeri yaratan sürdürülebilir performansıyla katkı sağlamaya devam ediyor.

Brisa, özellikle yenileme segmentindeki güçlü büyüme, etkin kanal yönetimi ve iyileşen ürün karmasının katkısıyla yılın ilk yarısında başarılı bir operasyonel performans sergiledi. Hacim artışını karlılığa dönüştürerek faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjını artıran şirket, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürerek Moldova'nın başkenti Kişinev'de tabelalı mağazasını açtı.

- Temsa satışlarını adet bazında yüzde 20 artırdı

Geçen yıl Endonezya'da yaşanan sel felaketinin ardından operasyonel faaliyetlerini hızla yeniden normalleştiren Kordsa, kompozit iş kolundaki yüksek katma değerli büyümesini sürdürürken, operasyonel verimlilik ve güçlü ürün karması sayesinde ilk yarıda değer yaratmaya devam etti.

Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda araç parkını genişletmeyi sürdüren Temsa, yılın ilk yarısında satışlarını adet bazında yüzde 20 artırdı. Söz konusu dönemde, elektrifikasyon dönüşümünün Avrupa'daki öncülerinden Litvanya'ya 15 elektrikli otobüs teslim eden Temsa'nın, bu yıl içinde teslimatı planlanan diğer araçlarla Litvanya yollarındaki araç sayısı 321'e ulaşacak.

Hayat ve bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren Agesa, ilk yarıda hayat sigortası ve bireysel emeklilik iş kollarındaki büyümesini sürdürerek, prim üretimini ve operasyonel karlılığını artırdı.

Teknosa'da ise yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Yeni dönemde Teknosa, güçlü marka mirasıyla müşteri deneyimini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren Bulutistan, gerçekleştirdiği stratejik işbirliği sayesinde kurumsal ölçekte güvenli ve erişilebilir yapay zeka ses teknolojilerini ekosistemine dahil etti.

- "Portföyümüzü dinamik ve disiplinli bir anlayışla yönetiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, sahip oldukları portföyü dinamik ve disiplinli bir anlayışla yönettiklerini belirtti.

Bu süreçte en büyük önceliklerinin portföylerinin sürdürülebilir değer yaratmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Zaimler, "Sahip olduğumuz portföyü daha dirençli ve geleceğe daha hazır hale getirirken, bazı işlerimizi doğru zamanda devretmeyi de dinamik portföy yönetimi anlayışımız için gerekli bir disiplin olarak değerlendiriyoruz. Akçansa ve Carrefoursa'da gerçekleştirdiğimiz pay devirlerimiz de bu anlayışın bir göstergesi. Bu devirlerin finansal sonuçlarımıza olumlu katkısını yılın geri kalan dönemlerinde daha net şekilde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabancı'nın güçlü bilanço yapısını korurken, odaklandığı büyüme alanlarında da yatırıma devam ettiğine değinen Zaimler, "2021 yılından bu yana toplam yatırımlarımız banka ve finansal hizmetler dahil 9,7 milyar dolara ulaşırken, yatırımlarımız içerisinde ülkemiz için seferber ettiğimiz yatırımların oranı da yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Sabancı'nın yatırımlarında her zaman Türkiye'yi önceliklendirdiğinin en önemli göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.