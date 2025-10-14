Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Ekim 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,8330 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Ekim 2025)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,8080'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,8330 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 48,4310, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 55,6130 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,3 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 518 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 525 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 518 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 115 liradan satılıyor

Bugün 4 bin 179,9 dolarla rekor seviyeyi teste eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,22 altında 4 bin 102 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyeye ulaşırken ABD-Çin arasındaki ticaret sorunlarının yeniden canlanması güvenli liman varlılara talebi artırdı.

